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В Джалал-Абаде вспомнили своего земляка Михаила Бабкина

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- Светлана Лаптева
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В школе №1 города Джалал-Абад провели урок памяти. В год 80-летия начала Великой Отечественной войны школьники и учителя изучали биографию ученика свой школы - Михаила Бабкина.

Дети заранее изучили данные о его жизни. Каждый смог что-то добавить, рассказать, ведь сегодня узнать о жизни человека можно просто, настучав его имя и фамилию в интернете.

- Дети проявили живой интерес к нашей идее проведения такого урока Мужества. Это воспитывает в ребятах гордость за свою страну, дает возможность изучать историю. У нас, наверное, в стране одна школа, где в одном классе обучались сразу 2 героя Советского Союза. Героем был также и наш земляк Мазков, тоже летчик. В довоенное время работа Асовиахима, Аэроклуба, агитации "Все в небо!" - была поставлена на "отлично"! Для маленьких действовали технические кружки, кружки моделирования. Важно чтобы и сейчас дети всегда могли найти дело по душе. Сегодня программирование и космическое моделирование должны быть доступны так же как когда-то авиа-кружок.

Оба наших выпускника, считайте чудом, вернулись с войны, а сколько погибло. И мы с детьми говорим о мире, о том, что важно ценить каждое мгновенье, своих родителей, страну. Как вы понимаете наша школа - школа довоенной постройки. Сегодня дети отнесли цветы к обелиску нашим выпускникам, учителям нашей школы, которые погибли на фронте, умерли в концлагерях. Изучение истории своей школы, своего края, знакомство с биографиями обычных людей, которые также ходили в школу очень важный момент самоосознания, - пояснила директор школы.

Также, напомним, ранее в школе была создана поисковая группа для сбора данных о летчиках и выпускниках школы, погибших во время Великой Отечественной войны.

Юные следопыты СШ №1 г Джалал-Абад просят откликнуться родных летчиков Бабкина и Мазкова, а также всех выпускников школы для создания интерактивной истории школы.

Справка: Ребята рассказали о том. что Михаил Бабкин родился 22 января 1922 года в селе Старая Тойда (ныне - Аннинский район Воронежской области) в семье крестьянина. А уже вырос в Киргизской ССР, куда переехали его родители. Проживал в Кызыл-Кие, Джалал-Абаде, Фрунзе, Кок-Янгаке. Получил неполное среднее образование, окончил аэроклуб во Фрунзе. А 19 июля 1941 года он был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию Кок-Янгакским районным военным комиссариатом Джалалабадской области Киргизской ССР. В 1943 году окончил военную авиационную школу пилотов в Чкалове (ныне - Оренбург). С 22 июня 1943 года - на фронтах Великой Отечественной войны, участвовал в боях на Воронежском, Степном, Западном, 2-м Белорусском фронтах. Летал на штурмовике "Ил-2".

Участвовал в Курской битве, наносил штурмовые удары по наступающим немецким подразделениям. 8 августа 1943 года в районе Харькова был тяжело ранен. 21 декабря вернулся на фронт.

12 февраля 1944 года отличился при освобождении города Витебска. Умело пилотируя самолёт Ил-2 в крайне сложных метеоусловиях, точно сбросил бомбы на полевую батарею противника, уничтожив орудия и расчёт.

20 июля 1944 года проявил героизм в бою за город Гродно. Находясь в зоне зенитного огня противника, сумел в составе группы из 6 штурмовиков Ил-2 трижды зайти на цель - наступающие танковые части врага, а также отразить атаку 4 немецких самолётов ФВ-190.

К концу войны старший лейтенант Михаил Бабкин был заместителем командира эскадрильи 198-го штурмового авиаполка 233-й штурмовой авиадивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта.

К 24 марта 1945 года Бабкин совершил 145 боевых вылетов, во время которых лично уничтожил 85 автомашин, 10 БТР, 5 самоходных орудий, около 35 железнодорожных вагонов, 3 станционных здания, более 1 километра железнодорожных путей, 2 паровоза, 7 самолётов на аэродромах и 1 - в воздушном бою, 4 склада с боеприпасами и 2 - с горючим, 3 переправы, около 65 повозок, 5 батарей зенитной и полевой артиллерии, 15 блиндажей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за "мужество и героизм, проявленные при нанесении штурмовых ударов по противнику, и успешные 145 боевых вылетов" старший лейтенант Михаил Бабкин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" за номером 7993.

1 августа 1946 года Бабкин был уволен в запас. С 18 августа 1952 года вновь в Советской Армии. Проходил службу в 251-м гвардейском бомбардировочном авиационном полку на Украине. 8 декабря 1959 года погиб в авиакатастрофе при исполнении служебных обязанностей. Похоронен в городе Борисполь Киевской области.

Помимо ордена Ленина, вручённого вместе со звездой Героя, в 1955 году был награжден ещё одним орденом Ленина. Также был награждён четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, рядом медалей.

Имя Бабкина носит школа № 1 города Джалал-Абад, на здании которой установлена мемориальная доска. В городе Гродно одна из улиц носит имя М.Н. Бабкина.


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URL: https://www.vb.kg/396812
Теги:
ВОВ, Джалал-Абадская область, школа, герой, Кыргызстан
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