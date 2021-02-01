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Саакашвили готов найти Кыргызстану простые пути решения проблем

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- Мария Стрельцова
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Михаил Саакашвили готов найти и предоставить Кыргызстану простые пути решения проблем. Об этом сегодня на своей странице в Фейсбуке написал Жапар Усенов, представитель "Офиса простых решений и результатов", обращаясь к президенту страну Садыру Жапарову.

"В настоящее время перед новым руководством стоят серьезные задачи: наполнение бюджета, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест. "Офис простых решений и результатов", возглавляемый Михаилом Саакашвили, готов предоставить разработанные концепции и пути реформ, а также готов найти и предоставить простые пути решения не только этих, но и других проблем", - пишет Усенов.

После назначения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на должность члена Национального совета реформ на базе ведомства был создан "Офис простых решений и результатов". 3 июня 2020 года основана общественная организация с таким названием.


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URL: https://www.vb.kg/396813
Теги:
Грузия, президент, Кыргызстан, Помощь, Садыр Жапаров
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Комментарии
212
01.02.2021, 15:04

он украине помог, так что не надо, пусть в грузию возвращается

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