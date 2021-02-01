Саакашвили готов найти Кыргызстану простые пути решения проблем

Михаил Саакашвили готов найти и предоставить Кыргызстану простые пути решения проблем. Об этом сегодня на своей странице в Фейсбуке написал Жапар Усенов, представитель "Офиса простых решений и результатов", обращаясь к президенту страну Садыру Жапарову.

"В настоящее время перед новым руководством стоят серьезные задачи: наполнение бюджета, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест. "Офис простых решений и результатов", возглавляемый Михаилом Саакашвили, готов предоставить разработанные концепции и пути реформ, а также готов найти и предоставить простые пути решения не только этих, но и других проблем", - пишет Усенов.

После назначения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на должность члена Национального совета реформ на базе ведомства был создан "Офис простых решений и результатов". 3 июня 2020 года основана общественная организация с таким названием.