Улукбек Марипов – протеже двух "эксов"?

Сегодня ЖК рассматривает кандидатуру нового премьер-министра Кыргызстана. Коалиция большинства выдвинула на этот пост экс-председателя Счетной палаты Улукбека Марипова.

Многие аргументируют его выдвижение незапятнанной репутацией. Однако настолько ли кристально чистый Улукбек Марипов?

VB.KG решила вспомнить скандальные моменты.

Улукбек Марипов является сыном экс-депутата Жогорку Кенеша Асамидина Марипова. Ходили слухи, что должность главы Счетной палаты Марипов сохранил потому, что якобы выделил на предвыборную кампанию Сооронбая Жээнбекова порядка двух миллионов сомов. Он также является окул бала беглого депутата Аскарбека Шадиева, которого называли "кошельком" Алмазбека Атамбаева. Марипов также входил в круг доверенных лиц Алмазбека Шаршеновича. К слову, "пост" первого заместителя руководителя Аппарата президента КР он получил после Икрамжана Илмиянова.

Однако имя Марипова-младшего вновь всплыло, спустя два года после назначения на должность главы Счетной палаты, в скандале по модернизации ТЭЦ Бишкека. Ряд парламентариев тогда требовал "привлечь к ответственности Улукбека Марипова за непринятие мер по выявленным финансовым нарушениям".

Согласно информации нардепов, Счетная палата провела тогда аудит соглашения с китайской компанией ТВЕА и израсходованных на модернизацию столичной теплоэлектроцентрали средств. По итогам проверки был выявлен ряд финансовых нарушений.

Однако по данному поводу не последовало никакого обращения в правоохранительные органы, вопрос был рассмотрен на совете ведомства и закрыт. И из числа ответственных за модернизацию ТЭЦ Бишкека, Марипов был исключен. Свое решение по его исключению правительство тогда никак не аргументировало.

Касается это и вопроса реконструкции исторического музея Бишкека. Именно ведомство Марипова должно было вести мониторинг и проверку реконструкции исторического музея, как находящегося в госсобственности объекта.

И если это дело было не политическим, а действительно коррупционным - первым, кто должен был стать соседом арестованных - председатель счетной палаты Улугбек Марипов. Но он не только все это время продолжал занимать свой пост, несмотря на скандалы, но и теперь выдвигается в качестве главы правительства.

Странно выдвижение Марипова и тем, что в разгар пандемии в июне 2020 года на заседании ЖК его работу раскритиковали сами парламентарии.

Так, по словам нардепа Улукбека Ормонова, в отчете Счетной палаты указана информация о контрактах в разной валюте. Он отметил, что этот факт говорит о том, что глава Счетной палаты не контролирует заключаемые контракты и не читает самих документов

Парламентарий также возмутился тем, что информация о ТНК "Дастан" имеет гриф "секретно".

В ответ на это заявление Марипов ответил, что может предоставить информацию депутату отдельно в его кабинете.

"Наверное, наш президент сам даст оценку, а не вы", - возмутился критикой парламентария Улукбек Марипов.

В свое время Марипова также упрекали в пышном праздновании юбилеев ведомства и в том, что Счетная палата тратит слишком много денег на командировки сотрудников.