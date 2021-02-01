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Коалиция большинства одобрила Улукбека Марипова на пост премьера

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- Екатерина Улитина
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Депутаты из коалиции большинства одобрили Улукбека Марипова на пост премьер-министра. Решение принято сегодня, 1 февраля.

Напомним, Улукбек Марипов, ранее возглавлявший Счетную палату, выдвинут на пост главы правительства.

Выступая перед депутатами, он рассказал, что первоочередными задачами считает - борьбу с пандемией коронавируса, поддержку системы здравоохранения и реформирование энергетического сектора. Так, Марипов планирует возродить Министерство энергетики.

Кроме того, кандидат на пост премьер-министра намерен реформировать кабинет министров и сократить число министерств и ведомств с 22 до 16.


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URL: https://www.vb.kg/396815
Теги:
правительство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Улукбек Марипов, премьер-министр
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