Коалиция большинства одобрила Улукбека Марипова на пост премьера

Депутаты из коалиции большинства одобрили Улукбека Марипова на пост премьер-министра. Решение принято сегодня, 1 февраля.

Напомним, Улукбек Марипов, ранее возглавлявший Счетную палату, выдвинут на пост главы правительства.

Выступая перед депутатами, он рассказал, что первоочередными задачами считает - борьбу с пандемией коронавируса, поддержку системы здравоохранения и реформирование энергетического сектора. Так, Марипов планирует возродить Министерство энергетики.

Кроме того, кандидат на пост премьер-министра намерен реформировать кабинет министров и сократить число министерств и ведомств с 22 до 16.