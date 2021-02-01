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"Мы тонем? Да, нам конец!" Опубликовано видео крушения судна "Арвин"

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- Виктория Гунгер
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Опубликовано видео крушения украинского судна "Арвин" возле берегов Турции. Ролик размещен на странице одесского "7 канала" в Facebook, пишут "Известия". Его моряки запечатлели свою смерть, засняв, как гигантское судно с хрустом ломается на две части.

Когда передняя часть судна начала подниматься, моряки начали пытаться связаться с диспетчером, но не получили ответа сразу.

Сухогруз "Арвин" затонул у побережья Турции в районе Инкуму 17 января. Судно было построено в 1975 году и до 1992 года ходило под российским флагом. С 2016 года сухогруз ходит под флагом Палау.

В качестве возможной причины крушения рассматриваются плохие метеоусловия. В состав экипажа входили 12 граждан Украины. Шесть моряков были спасены вскоре после крушения, двое погибли. Известно, что капитаном был гражданин РФ.

День спустя посольство России в Турции подтвердило обнаружение тела гражданина РФ. Родным погибшего выразили соболезнования. СК возбудил уголовное дело.


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URL: https://www.vb.kg/396816
Теги:
Турция, Украина, Кыргызстан, крушение
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