Устроившие переворот в Мьянме военные назначили временного президента

Вице-президента Мьянмы Мьинт Све назначили временным президентом после военного переворота, который прошел в стране ранее 1 февраля. Об этом пишет The Irrawaddy со ссылкой на армейское телевидение.

При этом вся полнота государственной власти передается главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы, старшему генералу Мин Аунг Хлайну. Такие перестановки устроившие госпереворот объяснили 418 статьей конституции страны: если введено чрезвычайное положение, врио президента становится вице-президент.

The Irrawaddy напоминает, что Мьинт Све - бывший генерал, представлявший военных в правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД). РИА Новости отмечает, что Мьинт Све уже исполнял обязанности президента Мьянмы в 2018-м. Тогда это произошло после отставки бывшего президента Тхин Чжо.

Ранее военные Мьянмы объявили о введении в стране режима чрезвычайного положения сроком на один год. Такое решение приняли из-за фальсификаций на парламентских выборах.

До этого стало известно о задержании президента Мьянмы Вин Мьин и главы НЛД Аун Сан Су Чжи, занимающей пост государственного советника и главы МИД. В НЛД заявили, что военные находятся в процессе организации государственного переворота. В столице страны Нейпьидо недоступны телефонная и интернет-связь. В крупных городах замечены военные.

В ноябре 2020-го в Мьянме прошли выборы, в ходе которых победу одержала НЛД, однако военные, поддерживающие Партию солидарности и развития Союза, не согласились с итогами. Они пригрозили "принять меры" в связи с предполагаемыми фальсификациями на голосовании.

Источник: lenta.ru