Кыргызстанцы поучаствовали в онлайн-встрече памяти о блокаде в Ленинграде

Блокадники из 26 стран, включая Кыргызстан, провели онлайн-встречу в честь дня снятия блокады в Ленинграде. Конференция организована комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга и состоялась в рамках реализации правительством города государственной политики РФ в отношении соотечественников за рубежом.

Как сообщается, ветераны-соотечественники из разных стран традиционно приезжают в Санкт- Петербург в "ленинградский" День Победы 27 января, когда отмечается день полного освобождения города от фашистской блокады, и 9 мая. Но на сей раз не смогли продолжить традицию очных встреч по причине пандемии. Однако подключились к телеконференции, организованной на базе Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

В онлайн-режиме на связь выходили живущие сейчас в Болгарии, Литве, Латвии, Кыргызстане, Казахстане, Абхазии, Бельгии, Германии и других государствах. Многие из них - члены местных ассоциаций лиц, переживших Вторую мировую войну, иных общественных организаций. Участники конференции делились воспоминаниями о блокадном времени, поздравляли друг друга.

Всех их приветствовал председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев. "Мы искренне благодарны, что вы нашли силы и пришли на площадки российских научно-культурных центров, чтобы выйти на связь с Ленинградом", - сказал он. И отметил, что проведение мероприятия стало возможным в том числе благодаря МИД РФ и Россотрудничеству, которые помогли организовать подключения к телеконференции из разных стран мира.

В числе организаторов мероприятия выступил также петербургский театр "Балтийский дом", подготовивший для участников конференции видео-концерт.

"Мы с удовольствием приняли предложение организовать такой виртуальный праздник для жителей блокадного Ленинграда и участников обороны города, живущих за рубежом, - поделился генеральный директор "Балтийского дома" Сергей Шуб. - Подготовили специальный концерт, в котором приняли участие одни из лучших коллективов Петербурга, артисты нашего театра. Но не только: мы помогли организовать интернет-связь с огромным количеством городов и стран, где сегодня в силу тех или иных причин живут наши соотечественники".

По словам Шуба, театр ежегодно устраивает праздники ко Дню полного снятия блокады Ленинграда. Одним из них является масштабный проект "Улица Жизни". Но в этом году из-за пандемии коронавируса их провести не удалось, и театр поздравил жителей блокадного города виртуально.

События, посвященные годовщине снятия блокады Ленинграда, инициируются в эти дни в разных странах, также и в Кыргызстане. Об организованном в городах и селах республики цикле памятных мероприятий "Азбука блокадного Ленинграда" рассказали в Московском дома соотечественника. И сообщили, что организаторами выступили Совет молодых российских соотечественников Кыргызстана, посольство РФ в КР и представительство Россотрудничества при поддержке движения "Волонтёры Победы". В программу вошла серия поэтических вечеров, которые состоялись в Бишкеке, Оше и других населенных пунктах страны. К мероприятиям присоединились учащиеся школ и вузов, являющиеся членами "Волонтёров Победы" Кыргызстана, а также представители молодежных организаций, молодые российские соотечественники.