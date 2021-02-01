Погода
$ 84.77 - 84.95
€ 102.90 - 103.40

Жапаров: Граждане замешанные в коррупции ответят, несмотря на связи

181  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Несмотря на родственные, дружеские и иные связи, любой гражданин нарушивший законодательство и особенно, замешанный в коррупционных делах - по всей строгости будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Об этом заявил президент Садыр Жапаров в ходе совещания с руководителями структурных подразделений Аппарата президента, где были определены основные приоритетные направления на ближайшую перспективу.

Как отметил Садыр Жапаров, на сегодняшний день необходимо заострить внимание на двух основных насущных вопросах - искоренении коррупционных проявлений в деятельности органов государственной власти и снижении бюрократических и прочих административных процедур.

Президент особо отметил, что все задачи, которые ставятся перед конкретным структурным подразделением Аппарата Президента, должны своевременно и эффективно исполняться.

Глава государства напомнил, что предстоит оптимизация системы государственного управления, в рамках которой будут оптимизированы излишние и дублирующие органы, а подбор кадров будет проводиться только на основе профессиональных навыков.

В этой связи Глава государства потребовал от руководителей структурных подразделений Аппарата Президента вести прозрачную и эффективную деятельность по своим направлениям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396821
Теги:
президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  