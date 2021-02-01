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Почти на полкило. В гипермаркете "Фрунзе" обвешивают покупателей? (видео)

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- Азиз Осмонов
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Гипермаркет Фрунзе по адресу Ахунбаева-Баха, наглым образом обманывают покупателей !!! И это уже не первый раз. Об этом в соцсетях написала Камилла Каримова.

По словам покупательницы, такая же ситуация месяцем ранее была со свежемороженой горбушей.

- Будьте внимательны при покупке !!! - предупредила клиентка гипермаркета "Фрунзе".

"Невнимательностью это не назовешь. Здесь не фасовщик виноват, а как раз администрация. За такое наказывать нужно. Пришли бы проверяющие, сделали контрольное взвешивание и наказали. Сколько денег они с нас вытягивают?", - возмутились в комментариях граждане.

Покупатели просят Финполицию проверить скандальную торговую точку.


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URL: https://www.vb.kg/396825
Теги:
торговля, Финполиция, Бишкек, Кыргызстан, обман
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Комментарии
Прохожий
01.02.2021, 16:07

Кто-то из администрации в этом магазине богатеет. Наверное, взяли пример с чиновников  и депутатов, которые объедают народ.

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