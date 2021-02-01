Почти на полкило. В гипермаркете "Фрунзе" обвешивают покупателей? (видео)

Кто-то из администрации в этом магазине богатеет. Наверное, взяли пример с чиновников и депутатов, которые объедают народ.
Гипермаркет Фрунзе по адресу Ахунбаева-Баха, наглым образом обманывают покупателей !!! И это уже не первый раз. Об этом в соцсетях написала Камилла Каримова.
По словам покупательницы, такая же ситуация месяцем ранее была со свежемороженой горбушей.
- Будьте внимательны при покупке !!! - предупредила клиентка гипермаркета "Фрунзе".
"Невнимательностью это не назовешь. Здесь не фасовщик виноват, а как раз администрация. За такое наказывать нужно. Пришли бы проверяющие, сделали контрольное взвешивание и наказали. Сколько денег они с нас вытягивают?", - возмутились в комментариях граждане.
Покупатели просят Финполицию проверить скандальную торговую точку.