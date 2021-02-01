Нуркамал Асканова назначена главой пресс-службы аппарата президента КР

Нургазы Анаркулов освобожден от должности заведующего отделом информационной политики аппарата президента. Об этом сообщается на сайте главы государства КР.

Соответствующий указ подписал Садыр Жапаров.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Анаркулов Нургазы Сеитказыевич освобожден от должности заведующего отделом информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики, согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении.

В то же время в аппарате президента информировали, что вакантное место заняла Нуркамал Асканова:

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Нуркамал Асканова назначена заведующей отделом информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики".

Отметим, Нуркамал Асканова была обозревателем творческо-производственного объединения "Маалымат" Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики.