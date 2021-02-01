Сколько инцидентов на границе КР произошло в 2020 году?

Обстановка на государственной границе в 2020 году была стабильной. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР. Пограничное ведомство подвело итоги служебно-боевой деятельности за 2020 год.

Как отмечается, за прошлый год зафиксировано 12 пограничных инцидентов, из них: на кыргызско-таджикском участке госграницы – 9 инцидентов; на кыргызско-узбекском участке госграницы – 3 инцидента.

Однако в последние годы отмечается стойкая тенденция снижения количества инцидентов на госгранице.

За нарушение госграницы в прошлом году задержаны 165 человек; за нарушение режима госграницы - 41 человек; за нарушение пограничного режима - 62 человека.

Пограничники обнаружили и задержали контрабанду на общую сумму более 55,5 млн сомов. За отчетный период зафиксировано 53 факта незаконного перемещения грузов внутри ЕАЭС на общую сумму более 96,6 млн сомов, из них: ГСМ на сумму более 2,3 млн сомов, а также грузы без товарно-сопроводительных документов на общую сумму свыше 94,3 млн сомов.

Зафиксировано 33 факта перепаса скота.

Через государственную границу пропущено более 7 780 000 человек; госграницу пересекли более 860 000 транспортных средств. Пограничники выявили 1589 лиц с неисправными документами.

Председатель ГПС КР полковник Уларбек Шаршеев в 2021 году потребовал от командного состава ГПС КР усилить контроль над исполнительской дисциплиной и принять жесткие меры в борьбе с контрабандой и коррупционными проявлениями на границе.

"В этом году необходимо обратить внимание на направления, где наиболее вероятны возникновения пограничных инцидентов, нарушения государственной границы и ее режима, а также усилить взаимодействие с местными органами власти по вопросам недопущения конфликтов на госгранице и их деэскалации. В приоритете - комплексное противодействие контрабанде совместными усилиями с другими госорганами", - подчеркнул председатель ГПС КР.