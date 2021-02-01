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Депутатам ЖК не стыдно? В КР прибавка 80-летним составляет лишь 100 сомов

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- Александр Тузов
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Ветеран-геолог бишкекчанин Владимир Петров рассказал VB.KG о возмутившей его мизерной надбавке к пенсии после достижения кыргызстанцами 80-летнего возраста.

- Когда я уходил на пенсию в 1995 году, мне было начислено к получению 420 сомов. По сегодняшним временам это где-то около восьми тысяч. И тогда я знал, что если доживу до 80 лет, то получу ежемесячную надбавку в 100 сомов. То есть в размере почти четвертой части моей пенсии. Это была бы существенная прибавка к пенсии, по сегодняшним деньгам составила бы около 2000 сомов. И вот я через 25 лет отметил свое 80-летие, но не почувствовал никакого существенного перерасчета пенсии. Получилось, что за 25 лет добавка к пенсии так и осталась в 100 сомов, но сегодняшних, а не прежних. Забыли про индексацию? Сегодня нищим больше подают, - возмущается Владимир Петров.

Он просит напомнить распределяющим финансовые потоки депутатам Жогорку Кенеша следующее. У нашего партнера по ЕАЭС, Российской Федерации, когда пенсионеру исполняется 80 лет, ежемесячная надбавка к пенсии многократно выше, чем в Кыргызстане. В России в этом случае фигурируют четырехзначные числа в рублях.

- У нас в Кыргызстане явно забыли про индексацию надбавок пенсионных выплат тем, кому 80 лет и старше, - повторяет ветеран.


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URL: https://www.vb.kg/396834
Теги:
пенсии, ЕАЭС, Жогорку Кенеш
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