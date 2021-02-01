"Пока кто-то не умрет". Детский сад в КР работает в нечеловеческих условиях

Детский сад в Бишкеке "Айкол" работает без каких-либо разрешительных документов, света и воды. Об этом редакции VB.KG сообщила представитель хозяев дома, в котором расположено детское учреждение, Кымбат Бекмамбетова.

По ее словам, владелица детского сада Елена Алиева задолжала арендодателю крупную сумму денег.

- Детский сад работает в нарушение всех норм. Отсутствует лицензия. По нашему требованию была проведена проверка санитарно-эпидемиологических требований. В итоге был составлен акт о нарушениях. Согласно нашему заявлению, у них сейчас отсутствует электроэнергия, питьевая вода. То есть на сегодняшний день детей держат в нечеловеческих условиях. Это маленькие дети, которым по 3, 4, 5 лет. Их в этом садике более 40 человек. Я повторно обратилась в Госсанэпиднадзор, где мне четко сказали, что пока кто-то там не умрет, никаких действий не будут предприниматься, - сказала Бекмамбетова.

Больше всего поражает тот факт, с возмущением отметила собеседница редакции, что на собственную территорию не пускают хозяев дома.

- Их долг за аренду составляет 791 тысяча сомов. Они наняли частное охранное агентство и даже хозяев не впускают домой. На сегодняшний день со стороны ГСБЭП ведется досудебное производство по организации незаконной предпринимательской деятельности. Материалы дела на этой неделе передадут в суд. Причина, по которой я обратилась в СМИ, заключается в том, что там же дети! Там нет электричества, воды, они топят печку, что опять же является нарушением противопожарной безопасности, - добавила она.