Сотрудниками СПЭНМ МВД КР выявлена организация незаконной миграции

Сотрудниками службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД КР выявлен факт организации незаконной миграции со стороны ВУЗа г. Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Установлено, что одно из образовательных учреждений г. Бишкек грубейшим образом нарушая требования Закона КР "О внешней миграции", предоставляя ложные сведения в государственные органы, организовали незаконную миграцию иностранных граждан на территорию Кыргызской Республики, что в итоге бесконтрольности их пребывания привело к совершению тяжкого преступления (ограбления банка) и серьезным последствиям.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по статье 122 (Организация незаконной миграции) КоП КР, ведется досудебное производство.

Также, были выявлены множественные нарушения миграционного законодательства со стороны образовательных учреждений г. Бишкек, в результате чего сотрудниками СПЭНМ МВД КР принимаются соответствующие меры.

Необходимо отметить, что согласно сведениям государственных органов за 2020 г. в высших учебных заведениях республики, обучаются свыше 15 тысяч иностранных студентов.

МВД КР напоминает, что в соответствии со статьей 25 Закона Кыргызской Республики "О внешней миграции" (Обязанности физических и юридических лиц, пригласивших иностранных граждан и лиц без гражданства) физические и юридические лица, пригласившие иностранных граждан или лиц без гражданства в Кыргызскую Республику, и принимающие организации обязаны своевременно разъяснять иностранным гражданам и лицам без гражданства их права и обязанности, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики, а также принимать меры к своевременной регистрации и оформлению документов на право пребывания их в Кыргызской Республике, передвижения по территории республики и на выезд из нее по истечении определенного им срока пребывания.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 61 Закона Кыргызской Республики "О внешней миграции" в случае несоблюдения требований статьи 25 вышеуказанного Закона физические и юридические лица, пригласившие иностранных граждан и лиц без гражданства в Кыргызскую Республику, несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.