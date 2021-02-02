Кому мешают особенные дети?

На прошлой неделе разгорелся скандал вокруг предложения одного из депутатов Бишкекского городского кенеша перенести вспомогательную школу № 30 из центра города на окраину. Родители учеников резко высказались против. Корреспондент "ВБ" выясняла, что сейчас происходит в школе и вокруг нее.

Школа в центре, земля дорогая...

Если конкретно, то волну негодования вызвало предложение депутата Бишкекского горкенеша Казыбека Эргешова. На сайте БГК он значится как заместитель лидера фракции "Республика - Ата Журт". Этот депутат предложил рассмотреть возможность перевода вспомогательной школы № 30 в здание бывшего Центра реабилитации детей и молодежи.

В прошлом году городские власти, опять же с подачи депутатов горкенеша, ликвидировали его, как якобы невостребованного. Этот центр много лет возглавлял правозащитник Алексей Петрушевский. Во время ликвидации сотрудники мэрии уверяли, что центр находится в крайне заброшенном состоянии. Но проверить нам это не удалось, журналистов "ВБ" не пустили осмотреть здание. А теперь получается, что детей со специальными нуждами, возможно, переведут в ужасные условия? Естественно, родители школьников возмутились.

К тому же школа № 30 размещается в самом центре столицы - на проспекте Чуй, по соседству с ЦУМом, рядом с остановками общественного транспорта. Сюда можно добраться из любой точки города. В то время как здание бывшего центра находится на другом конце города, по улице Балтагулова, южнее старой территории Ботанического сада. Причем в отдалении от остановок маршруток и автобусов.

- Детям, обучающимся в 30–й школе, и так сложно в жизни. Многие из них очень плохо ориентируются в пространстве, и, чтобы они могли добираться в школу самостоятельно, родители долгое время показывали им маршрут. Во–вторых, многие живут в отдаленных районах, а до нового места даже транспорта нет, - переживают родители.

Корреспондент "ВБ" побывала в школе № 30. Администрация заведения подтвердила, что здание, находящееся в центре столицы, уже неоднократно пытались освободить от школы.

- Для многих это лакомый кусочек городской земли с удобными подъездными путями. Это не первая попытка нас убрать. В разные годы приходилось отстаивать школу. Последний раз, например, в 2014 году, когда освобождали школьную территорию от частных павильонов. В результате пятилетнего судебного процесса пришкольная территория была окончательно закреплена госактом. И можно понять, почему последнее предложение депутатов вызвало беспокойство у родителей наших детей. Мы вместе обратились в управление образования и к вице–мэру по социальным вопросам Айжан Чыныбаевой. Она нас заверила, что школа останется на прежнем месте, - сообщила "ВБ" директор Чолпон Ералиева.

С декабря 2020 года "тридцатка" начала работать в офлайн– режиме. По словам директора, с учебной нагрузкой они справляются. По проектной мощности она рассчитана на 160 детей, зачислено на обучение 205. Сейчас на реальные занятия приходят 156 учеников.

Здание, которое было построено в 1938–м, с 1962 года используется исключительно как вспомогательная школа.

Сюда попадают дети в основном с диагнозом "легкая степень умственной отсталости", а также с ДЦП, нарушением речи и синдромом Дауна.

- Как правило, одного диагноза не бывает, каждый ребенок страдает несколькими заболеваниями, у многих проблемы со зрением и слухом. Все они склонны к простудным заболеваниям, - говорит Чолпон Ералиева.

Увы, при таких диагнозах в учебном заведении нет постоянного врача. Есть лишь приходящая медсестра. По словам директора, пока опасных ситуаций удавалось избегать. К тому же родители их воспитанников стараются во время учебного процесса находиться поблизости от школы, чтобы в случае чего быстро прийти на помощь.

Они должны учиться

Зачастую родителям сложно смириться с тем, что их ребенок учится в такой школе. К тому же существует обидный стереотип: "тридцатники", значит, слабоумные. Педагоги школы говорят, что их цель - показать, что каждый ребенок может развиваться, приобретать новые знания и умения. Например, для их подопечных уже победа освоить полезные бытовые навыки: уборку помещения, пользование стиральной машиной, глажку, приготовление пищи, сервировку стола, уход за комнатными растениями.

- Мы обучаем до 9–го класса, но по четырехлетней школьной программе, которая подразумевает упрощенное преподавание всех основных предметов. Хотя у нас нет химии или физики, но зато дети будут готовы к самостоятельной жизни и по–своему научатся выживать, работать. Для адаптации у нас проводятся уроки труда, имеются мастерские. В последний год обучения мы их отправляем на практику на швейное или мебельное предприятие, а некоторых - на работу в Ботанический сад имени Гареева. После выпуска самые способные идут учиться в ПТУ. Например, сейчас несколько ребят обучаются на типографских переплетчиков, - говорит директор школы.

В последующей взрослой жизни успешные выпускники смогут выполнять работу, не требующую значительных интеллектуальных усилий: будут трудиться в качестве дворников, уборщиц, грузчиков, подсобных рабочих, помощников на кухне, санитарок.

Заметим, что с особыми ребятами в основном работают многоопытные учителя. Многие из них пришли сюда еще в советское время.

- Когда я начинала работать в 1974 году, таких сложных детей не было, в основными были педагогически запущенные и отстающие. К нам приходят дети даже из гимназий, стараемся им дать полезные навыки, которые пригодятся в жизни, - говорит учитель труда Галина Володарцева с огромным стажем преподавания в спецшколе.

Подобных учреждений не так много. Например, сейчас в столице, помимо тридцатой, есть еще две вспомогательные школы для детей с различными интеллектуальными нарушениями: № 22 и 34, а также 11 специализированных детских садов - для слабослышащих, слабовидящих и детей с отклонениями в речи.

В начальных школах существуют коррекционные или выравнивающие классы для детей с задержками в развитии. Задача этих классов состоит в том, чтобы уточнить диагноз и определить, будет ли ученик заниматься в обычной общеобразовательной школе или перейдет во вспомогательное учебное заведение.

Чтобы устроить ребенка в специальную дошкольную организацию, сначала необходимо пройти комиссию в городской психолого–медико–педагогической консультации. И сюда дети попадают только по направлению от невропатолога из поликлиники.

- Зачастую дети с легкой, а тем более с тяжелой умственной отсталостью не могут выстроить логическую цепочку. Плохо запоминают материал. Какой–то предмет могут вообще забыть. Кто–то не может спокойно сидеть на занятиях. Зато у нас хорошие учителя, которые стараются бороться за каждого ученика. Есть родители, которые серьезно занимаются с детьми. Таким ученикам требуется индивидуальная программа реабилитации и трудотерапии, - говорит заведующая городской психолого–медико–педагогической консультацией Зоя Кононенко.

Она напоминает, что умственная отсталость связана с поражениями головного мозга. В этом случае особенности в развитии, к сожалению, сохраняются на всю жизнь.

судьба центра Петрушевского

Конечно же, многих волнует судьба здания бывшего Центра реабилитации беспризорников. Что же будет с этим помещением, не возникнет ли на его месте очередная элитка?

В мэрии Бишкека рассматривают два основных варианта дальнейшего использования этого здания.

Об этом сказала вице–мэр Айжан Чыныбаева на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам.

По ее словам, в первую очередь здание ставят в титульный список на ремонт, потому что оно не в том состоянии, чтобы принимать детей.

- Сейчас два основных варианта того, что там открывать дальше. Первый - детский сад, потому что большая потребность в них. Второй вариант - кризисный центр для тех, кто подвергся насилию. У нас много женщин, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Каждый день они с детьми приходят в мэрию, просят соцжилье, говорят, что не могут найти работу, решить проблему с садиком. В истории города нет еще ни одного муниципального социального общежития, только центры неправительственных организаций, - отметила Чыныбаева.

Кроме того, на территории центра по–прежнему работает общежитие для выпускников детдомов, которое по просьбе Алексея Петрушевского в свое время построил "Ротари клуб". В прошлом году чиновники пожалели выпускников и решили сохранить его, отделив от центра.

По данным управления социальной защиты муниципалитета, сейчас в общежитии проживает 24 человека. Озаботят ли депутатов Бишкекского горкенеша судьбы этих сирот?