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Анаркулова под стражу не брали. Потерпевший отказывается от своих слов

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- ВБ
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Досудебное производство по факту вымогательства взятки со стороны заведующего отдела информационной политики Аппарата президента КР Нургазы Анаркулова продолжается, в рамках которого в отношении него не избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"По результатам проведенного следствия, действиям А.Н.С. будет дана соответствующая юридическая оценка", - говорится в сообщении ведомства.

По данным источников VB.KG, якобы потерпевший в настоящий момент отказывается от своих слов.


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URL: https://www.vb.kg/396843
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан, Нургазы Анаркулов
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