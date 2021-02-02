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В Таласе жена зарубила мужа топором

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- ВБ
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В Манасском районе милиционеры по "горячим следам" задержали подозреваемую в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба УВД Таласской области.

По информации, 30 января 2021 года около 06:30 был обнаружен труп 27-летнего жителя села Новодонецк с признаками насильственной смерти (открытые раны на лице и других частях тела).

Материалы по данному факту зарегистрировали в ЕРПП и возбуждено уголовное дело по статье 130 пункт 1 УК КР. Для раскрытия преступления создали специальную группу из работников УВД Таласской области и ОВД Манасского района.

В тот же день задержали подозреваемую. Ею оказалась супруга убитого. Как выяснилось, в тот день они поругались. Женщину, 1994 года рождения, выдворили в ИВС Кара-Бууринского РОВД.

По данному делу назначены экспертизы. Главе семьи удары были нанесены топором.

У супругов дома остались трое маленьких детей.


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URL: https://www.vb.kg/396846
Теги:
Таласская область, убийство, семья
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