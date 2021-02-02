Трудовые мигранты стали переводить на родину больше денег

После жестких карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, резко сократились денежные потоки, которые трудовые мигранты переводили на родину. Однако уже летом ситуация начала исправляться и финансовые потоки в страны СНГ, откуда в основном едут рабочие в Россию, вновь начали увеличиваться.

По данным Центробанка России, в первой половине года сокращение финансовых переводов фиксировалось практически по всем направлениям, кроме Армении. Но вместе со смягчением карантинных мер ситуация начала меняться.

Самый существенный рост размера переводов наблюдается в Узбекистан (более 28 , Армению (свыше 27 и Таджикистан (более 25 . Остальные страны показали более скромные показатели. Так, переводы в Казахстан и Кыргызстан увеличились в пределах 20 %, в Азербайджан - 22 %. Финансовые переводы сократились в Беларусь и Туркменистан.

При этом многие уполномоченные органы стран СНГ сообщили, что спад переводов от трудовых мигрантов сократился не столь ощутимо, как этого ожидали.

Источник: media-mig.ru