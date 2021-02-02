Повышение тарифов на проезд в маршрутках. Мэрия ждет предложений

Столичная мэрия ждет от горожан предложений по поводу повышения тарифов на проезд в маршрутных такси.

Согласно постановлению правительства КР №504 от 30 сентября 2020 года мэрия города Бишкек уведомляет о разработке проекта нормативного правового акта и объявляет начало обсуждения правового регулирования и сборам предложений заинтересованных лиц.

"Действующие тарифы за проезд в общественном транспорте города Бишкек не обеспечивают поступления необходимого количества финансовых средств пассажирским автопредприятиям и частным перевозчикам в условиях роста их эксплуатационных затрат как следствие, приводит к невозможности производить эксплуатационный ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и своевременную замену авторезины согласно нормативного срока эксплуатации. Невозможность обновления подвижного состава, в связи с нерентабельностью работы общественного транспорта. Наличие пробела в сфере регулирования оплаты за проезд в общественном транспорте города Бишкек с использованием транспортных карт", - описывают проблему в мэрии.

В свою очередь, муниципалитет ожидает следующие выгоды и преимущества:

"Своевременное техническое обслуживание подвижного состава, а также обновление подвижного состава. Улучшение социального положения работников предприятий и перевозчиков, и сокращение текучести кадров".

Предложения принимаются:

- по электронной почте e-mail: gdt-2007@ mail.ru

- на почтовый адрес: г. Бишкек, ул. 7-Апреля 4А (Управление городского транспорта мэрии города Бишкек и по телефону 53-36-58)

Срок приема предложений не позднее 16 февраля 2021 года.