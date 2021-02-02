Бекназаров: Где гарантия, что Атамбаев не снимет фильм о свержении "Соке"

1 февраля Азимбек Бекназаров распространил свое обращение к кыргызстанцам и президенту страны Садыру Жапарову.

В нем он пишет, что Белый дом был "захвачен" народом "из-за фальсификации выборов в Жогорку Кенеш 4 октября 2020 года, но с того дня и по сей день в народе, среди политиков и даже на международном уровне возникает много слов и мнений об этих исторических событиях.

""Я взял Белый дом", "я совершил третью революцию, "я из тюрьмы вызволил того и того", "я привел людей на площадь, я собрал их", "революцию сделал Бакиев", "проект Максима", "Атамбаев это сделал" - много таких противоречивых слов. Теперь вот появились "герои Октября". Где гарантия, что завтра Атамбаев или кто-то другой не снимет фильм о свержении "Соке"?! Неужели сегодняшние уличные разговоры превратятся в завтрашнюю историю?" - отмечает Бекназаров.

По его словам, он дважды обращался к и.о. президента, спикеру Т. Мамытову с просьбой создать специальную государственную или парламентскую комиссию для детального расследования этого исторического события. Но никакой специальной комиссии не создано, никакого официального расследования не было. История не изучена, не выяснена и официально не написана, сетует Бекназаров.

Поэтому он обратился к Садыру Жапарову с просьбой создать президентским указом специальную комиссию "для расследования и предотвращения фальсификации истории".

"Как можно привлечь к ответственности, без результатов официального расследования, находящегося под судом К. Асанова, тех, кто "живьем" отобрал власть у Соке и объявил это всему миру? Или какая политическая оценка будет дана тем, кто 5-9 октября несколько раз собирался, формировал Координационный совет, делил власть, а потом пошел на "Форум" к Атамбаеву, и двинулся в Белый дом, чтобы привести к власти Бабанова? У каждого своя правда", - говорится в его обращении.

Бекназаров в те дни встречался со многими "героями Октября" и политиками. Он известил, что с 8 октября пишет свое собственное расследование октябрьских событий под названием "Я кыргыз", как человек, вовлеченный в политику и исторические события с момента обретения независимости страны. "Многим "революционерам" и "октябристам" это может не понравиться. Число авторов Октябрьской революции растет день ото дня. Это естественное явление. Но правда превыше всего", - заключил Бекназаров.