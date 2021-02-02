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Заявление на Сооронбая Жээнбекова рассмотрят ГКНБ и МВД

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- Екатерина Улитина
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Генеральная прокуратура передала в МВД и ГКНБ заявление в отношении экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе надзорного органа.

Материалы будут рассмотрены в рамках ранее возбужденных уголовных дел по фактам массовых беспорядков, разгону митинга.

Напомним, ранее участники октябрьских событий "Герои Октябрьской Народной революции "Кыргыз Умуту"" направили в Генеральную прокуратуру требование привлечь к ответственности бывшего президента Сооронбая Жээнбекова за события, произошедшие в октября после выборов в Жогорку Кенеш. Недовольные ходом голосования граждане вышли на площадь 5 октября, вечером силы правопорядка начали разгон демонстрантов. В результате этого погиб один человек, сотни получили различные травмы и ранения.


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URL: https://www.vb.kg/396851
Теги:
Генеральная прокуратура, ГКНБ, МВД, Сооронбай Жээнбеков, Кыргызстан
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