Несвободная "Свобода", или чего в Вашингтоне хотят от Садыра Жапарова

"Жапаров может заменить собой все ветви власти в Кыргызстане" - такими неутешительными заголовками в октябре приветствовало нового премьера одно из самых ярких и независимых СМИ постсоветского пространства "Радио Свобода".

Эксперты и журналисты издания били тревогу – во власть рвется криминал, возможна узурпация. Жапарова обвиняли в корыстных бизнес-интересах, назначении родственников на ключевые посты сразу после занятия премьерской должности, связах с миром воров в законе.

Чего уж скрывать, почва для таких предположений, с учетом богатой биографии Садыра Жапарова, была благодатная.

И многие читатели "Радио Свободы" в Кыргызстане, которое здесь на национальный манер именуется "Азаттык", уже уверовали во все выводы, которые делало издание.

Но прошло совсем немного времени, и "Свобода" резко изменила свою редакционную политику. Исчезли традиционно критикующие Жапарова материалы, а лента "Аазаттыка" запестрела заголовками, чуть ли не восхваляющими новоизбранного президента.

"Жапаров: Не позволю руководить государством друзьям, шоферам, помощникам и родственнникам", "Жапаров: Я обязательно буду защищать свободу слова", "Жапаров: Мы не повторим ошибки прошлых властей".

Это лишь несколько примеров. Но, что удивляет более того, из всех новых материалов пропал так называемый "бэк" - стандартная отсылка на три абзаца к его уголовной биографии, которая была обязательной частью азаттыковских новостей еще осенью.

Но что же изменилось? Почему "Свобода" вдруг наступила на горло своей свободной песне, и вдруг стала такой мягкой и лояльной к еще вчера ненавистному Садыру Жапарову?

Здесь следует понимать, что такое, собственно говоря, "Радио Свобода". Как известно из открытых источников, "Радио Свобода" позиционируется как международная некоммерческая радиовещательная организация. Декларирует свою миссию "в продвижении демократических ценностей и институтов путём обращения к аудитории тех стран, в которых свобода прессы ограничена властями или пока не стала нормой общественной жизни".

Важный момент. Финансируется "Свобода" Конгрессом США, а попечителем является Агентство США по глобальным медиа. В России "Радио Свобода", к слову, с декабря 2017 года в соответствии с законом РФ "О массовой информации" "Радио Свобода" и ряд её региональных дочерних проектов были внесены Министерством юстиции России в список иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Что, учитывая владельцев и финансовые источники "Свободы", совершенно оправдано. Например, Агентство США по глобальным медиа, по сути, является инструментом, продвигающим интересы и внедряющим в общественные дискуссии повестки дня, нужные и выгодные на данный момент Госдепу США. Один из членов совета управляющих по вопросам вещания – Государственный секретарь США.

Так что можно смело утверждать, что "Радио Свобода" - ничто иное, как "внешний" рупор Госдепа США.

В самой Америке, понятное дело, "Радио Свободы" нет. Более того, по некоторым данным, вещание "Свободы" запрещено на территории США. А ведь было бы интересно, проводи "Свобода" такие же "резонансные" журналистские расследования и пропагандистские атаки с претензией на вмешательство во внутриполитические процессы в самих Штатах. Это, конечно, фантастика. Как и то, что "Свобода" так резко без каких-то серьезных причин может отказаться от взятой изначально критической риторики. В данном случае – в отношении Садыра Жапарова. И это нужно понимать, читая каждый материал "Свободы". Ни одна строчка не выходит на ленту издания, не получив одобрения в Праге – где находится программный офис "Свободы". Штаб-квартира находится, понятное дело, в Вашингтоне.

Так что же случилось? Почему так резко поменялись настроения в отношении нового президента?

Можно предположить, что изначально Вашингтон в лице Госдепа США был уверен если не в победе своих фаворитов, таких, как Равшан Жээнбеков и других прозападных кандидатов, то хотя бы в проигрыше Садыра Жапарова. Но когда эти планы с грохотом провалились, вынужденным шагом стало пойти на "перемирие" с Жапаровым. Зачем?

Все очень просто. В Капитолии испытывают очень сильный дискомфорт в связи с тем, что до сих пор не удается реанимировать кыргызско-американское соглашение в формате, нужном американскому руководству. А именно – с предоставлением дипломатической миссии и всем "смежным" организациям полной свободы действий на территории суверенного Кыргызстана.

Что, естественно, дает возможность вмешательства во внутреннюю политику, экономические, образовательные процессы и, главное, внешнеполитические настроения кыргызских властей.

Сам по себе Кыргызстан Вашингтону не особо интересен. Все "образовательные" и "просветительские" миссии американских организаций, фондов и НКО направлены, по сути, на одно – поддерживать стабильный протестный потенциал в республике, воспитывать "своих" управленцев и держать руку на пульсе решений этих самых властей. А, главное, создавать нужные дискурсы и, в случае необходимости, управлять процессами на внешних границах ЕАЭС, на территории ОДКБ и в регионе в целом. С прицелом, как бы это ни звучало избито, на Россию.

Когда-то это соглашение позволило Штатам открыть, что до сих пор называют нонсенсом, военную базу чуть ли не в столице Кыргызстана Бишкеке и под боком у таких стратегических партнеров, как Китай, Казахстан и Россия. Тогда, напомним, в активной фазе была "миротворческая" миссия США в Афганистане.

Собственно говоря, расторжение соглашения с Кыргызстаном и вывод базы сделал эту миссию в ИРА бессмысленной. Другую аналогичную площадку американцы занять не смогли. В результате чего Штаты начали терять свои позиции в целом в среднеазиатском регионе. Что отражается, конечно же, и на многих других внешнеполитических проектах Госдепа до сих пор.

И сейчас, с учетом результатов референдума и президентских выборов, когда кыргызстанцы поддержали Садыра Жапарова и президентскую форму правления, уже не получится, как раньше, манипулировать ситуацией через тех же депутатов парламента. Придется идти на поклон к 01-му, как называют президентов в службе государственной охраны.

Сделать это, беззастенчиво поливая Садыра Нуркожоевича откровенными помоями, конечно же не получится.

Поэтому теперь главное, чтобы сам Жапаров не забыл, каким его рисовало, как демонизировало "независимое" американское издание. И никак нельзя президенту Кыргызстана забывать, что это за СМИ, и кто им управляет.

Ну а всем кыргызстанцем, да и жителям других постсоветских республики, упиваясь "демократическими ценностями", лоббируемыми "Свободой", также не стоит забывать, какие истинные цели преследует "Радио", и кто эту "свободную" музыку заказывает. И к этому, напоследок, отметим, что изначально это издание финансировалось через каналы Центрального разведывательного управления США – ЦРУ.

Такая ли "свобода" нужна кыргызстанцам и новому президенту суверенного, подчеркиваем, независимого государства?