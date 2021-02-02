ЕАБР: инфляция в Кыргызстане снизится во второй половине 2021 года

Темпы сокращения ВВП КР в январе - ноябре 2020 года увеличились до 8,1 процента с 7,4 процента по итогам десяти месяцев, отмечает старший аналитик Евразийского банка развития Айгуль Бердигулова.

К ускорению падения ВВП в ноябре привело ухудшение динамики промышленности и строительного сектора. Потребительский и инвестиционный спрос продолжал снижаться двузначными темпами. Экономическая активность ослабла и в декабре 2020 года из-за сокращения производства золота.

- В начале 2021 года глубина спада потребительского спроса начнет уменьшаться вследствие снятия ограничений на работу ряда предприятий в сфере услуг в декабре 2020 г и снижения числа активных случаев COVD-19 в декабре - начале января. Тем не менее риски ухудшения ситуации остаются повышенными, учитывая рост числа новых случаев заболевания за рубежом и неясность относительно сроков вакцинации. Начало устойчивого восстановления экономики мы ожидаем к концу 2021 года, - считает Бердигулова

Масштабы падения потребительской активности уменьшились в ноябре после стабилизации внутренней общественнополитической ситуации.

- В роли сдерживающих факторов выступили напряженная эпидемиологическая ситуация, снижение доходов населения и объемов потребительского кредитования. Мы ожидаем, что масштабы падения потребительской активности в краткосрочной перспективе продолжат уменьшаться, так как в декабре 2020 года были сняты ограничения на работу предприятий, осуществляющих рекреационно-развлекательную деятельность и предоставляющих услуги общественного питания, а также учитывая уменьшение числа активных случаев COVID-19 со второй половины ноября 2020 года, - говорит аналитик.

По мнению Айгуль Бердигуловой, продолжающийся спад во всех секторах экономики и напряженная эпидемиологическая обстановка замедляют процесс восстановления деловой активности. С другой стороны, ускорение инфляции, преимущественно обусловленное ростом мировых и региональных цен на продовольствие, не позволяет смягчить денежно-кредитные условия. По оценкам старшего аналитика ЕАБР, действие проинфляционных факторов будет исчерпано в первой половине 2021 года, что будет способствовать возврату динамики ИПЦ к целевому уровню.