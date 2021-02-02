Новые тарифные планы "Интернет" и "Звонки" от MegaCom!

Компания MegaCom с 1 февраля 2021 года запускает новые тарифные планы "Интернет" и "Звонки", предоставляющие возможность выбора оптимального пакета, максимально соответствующего потребностям абонентов.

Предпочитаете использовать смартфон для доступа в Сеть? Выбирайте новый четырехнедельный тарифный план "Интернет" с пакетами "Интернет Регион", "Интернет Эконом", "Интернет Стандарт", "Интернет Безлимит" и "Все Безлимитно", включающими внушительные объемы интернет-трафика для общения в соцсетях и мессенджерах.

Для пакетов линейки ТП "Интернет" действуют следующие условия:

Все пакеты ТП "Интернет" можно авансом подключить на 6 и 12 периодов подключения.

Часто совершаете голосовые вызовы, особенно вне сети, и планируете отказаться от второй SIM-карты? Подключайте новый четырехнедельный тарифный план "Звонки" с пакетами "Звонки Эконом", "Звонки Стандарт" и "Звонки Max" и общайтесь по всем направлениям по самым выгодным ценам.

Для пакетов линейки ТП "Звонки" действуют следующие условия:

Также для подключения доступен новый пакет "Билим": всего за 285 сомов за четыре недели абонент получает 20 ГБ Интернета, безлимит на WhatsApp, Telegram, Zoom, Google Classroom, Skype, KelBil и образовательные сайты вузов КР, а также безлимитные звонки и 500 SMS внутри сети.

Подробную информацию по условиям подключения новых тарифных планов читайте на официальном сайте компании MegaCom.