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Главный терапевт Минздрава РФ рассказала о побочных эффектах вакцинации

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В первые дни после прививки от коронавируса следует обратить внимание на гриппоподобные симптомы, заявила в эфире "Первого канала" главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

По ее словам, обычно побочные эффекты сохраняются в течение первых суток с момента введения вакцины, поэтому повода для опасения нет.

"Опасаться не надо ничего, а наблюдать надо вот за чем. Могут быть гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние. Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться небольшим ознобом", - подчеркнула Драпкина.

Врач уточнила, что очень редко после вакцинации у людей поднимается температура выше 39 градусов.

"Чаще всего это до 38, если выше, чем 38, мы рекомендуем принять таблеточку парацетамола или, если чуть ниже, чем 38, но плохо переносится", - пояснила она.

Драпкина подчеркнула, что в таких случаях "не нужно никуда бежать" за помощью.

Сейчас россиянам доступен "Спутник V" - первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Ее создали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал ее в августе.

Помимо России, препарат уже получил одобрение регуляторов в Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации в ЕС и ВОЗ.

Источник: ria.ru


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URL: https://www.vb.kg/396867
Теги:
вакцина, Россия
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