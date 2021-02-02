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"Мигранты в РФ будут привиты, но в приоритете – вакцинация самих россиян"

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- Евгений Денисенко
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Иностранные граждане в России будут привиты от коронавируса, когда появится возможность, в приоритете – вакцинация самих россиян. Об этом заявила на пленарном заседании Госдумы РФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, иностранных граждан и мигрантов, проживающих в России или оставшихся в стране из-за пандемии, пока не будут прививать. "На сегодняшний день главная задача - это охватить максимальное количество российских граждан, проживающих в Российской Федерации…Все-таки должна быть приоритетность, мы ее определили в государстве, и мы по ней идем", - отметила Попова.

"Как только появится возможность прививать всех, не только граждан Российской Федерации, это тоже будет сделано", - подчеркнула она.

Прежде всего, сообщила Анна Попова, провакцинировать нужно людей старшего возраста, лиц, имеющих хронические заболевания, а также тех, кто "по долгу своей работы в течение полугода имел минимум контактов с населением", работников крупных промышленных предприятий. И - представителей некоторых профессий, которые должны быть привиты в результате данных, полученных в ходе исследования коллективного иммунитета.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России с 18 января. Она проходит в добровольном порядке, выбрать можно одну из уже двух зарегистрированных в стране вакцин - "ЭпиВакКорону" или "Спутник V". В феврале будет зарегестрирована еще одна, разработанная Центром имени М.Чумакова, - "КовиВак". Ее планируется использовать с апреля, до этого времени она пройдет все стадии испытаний и регистрацию в Министерстве здравоохранения РФ.


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URL: https://www.vb.kg/396868
Теги:
вакцина, Россия
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