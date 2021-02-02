Новый кабмин: 2 вице-премьера, 14 министерств, два из них возглавят женщины

Два вице-премьера, 14 министерств и два из них возглавят женщины - депутаты Жогорку Кенеша утверждают новый состав и структуру правительства.

Сегодня, 2 февраля, проходит заседание Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша КР.

Депутат ЖК Дастан Бекешев опубликовал в соцсетях список министерств и их предполагаемых руководителей.

Согласно документу,

премьер-министр Улукбек Марипов первый вице-премьер-министр Артем Новиков министр экономики и финансов (вице-премьер) Улукбек Кармышаков руководитель аппарата правительства Жениш Асанкулов министр обороны Таалайбек Омуралиев министр иностранных дел Руслан Казакбаев министр юстиции Асель Чынбаева министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев министр культуры, молодежи, информации и спорта Кайрат Иманалиев министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев министр внутренних дел Улан Ниязбеков министр транспорта, архитектуры и коммуникаций Гульмира Абдралиева министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев министр сельского, водного хозяйства и регионального развития Аскарбек Джаныбеков председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.

"Почти полгода уйдёт лишь на то, чтоб все министерства заработали в полной мере после рисований структуры правительства. Так было, есть и будет", - прокомментировал изменения в структуре кабмина Дастан Бекешев.