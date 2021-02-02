Новый кабмин: 2 вице-премьера, 14 министерств, два из них возглавят женщины

Два вице-премьера, 14 министерств и два из них возглавят женщины - депутаты Жогорку Кенеша утверждают новый состав и структуру правительства.
Сегодня, 2 февраля, проходит заседание Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша КР.
Депутат ЖК Дастан Бекешев опубликовал в соцсетях список министерств и их предполагаемых руководителей.
Согласно документу,
- премьер-министр Улукбек Марипов
- первый вице-премьер-министр Артем Новиков
- министр экономики и финансов (вице-премьер) Улукбек Кармышаков
- руководитель аппарата правительства Жениш Асанкулов
- министр обороны Таалайбек Омуралиев
- министр иностранных дел Руслан Казакбаев
- министр юстиции Асель Чынбаева
- министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев
- министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев
- министр культуры, молодежи, информации и спорта Кайрат Иманалиев
- министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев
- министр внутренних дел Улан Ниязбеков
- министр транспорта, архитектуры и коммуникаций Гульмира Абдралиева
- министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев
- министр сельского, водного хозяйства и регионального развития Аскарбек Джаныбеков
- председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.
"Почти полгода уйдёт лишь на то, чтоб все министерства заработали в полной мере после рисований структуры правительства. Так было, есть и будет", - прокомментировал изменения в структуре кабмина Дастан Бекешев.