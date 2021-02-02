Кыргызстанцы смогут поступать в российские вузы с помощью интернета

Стартовала приемная кампания для иностранных граждан в российские вузы. Возможность бесплатного обучение для таких молодых людей предоставляется по специальной квоте правительства РФ.

К началу очередной приемной кампании приурочено начало работы специального сервиса для абитуриентов из-за рубежа, которые хотят продолжить обучение в России. В федеральном агентстве "Россотрудничество", которое запустило этот ресурс, отметили, что он направлен на облегчение иностранным абитуриентам процесса подачи документов. И позволяет обеспечить полностью прозрачный процесс: от подачи заявки, проведения отбора до сопровождения, в том числе миграционного.

Впервые можно будет подать заявки в электронной форме на сайте государственной информационной системы "Образование в РФ для иностранцев" (ГИС ОРФИ). Он соединяет функции и единого портала для абитуриентов, и новостного ресурса с актуальными программами. Срок подачи – до 20 февраля 2021 года.

Отбор проводится в два тура. Первый этап осуществляется по месту жительства абитуриента, в представительствах Россотрудничества или посольствах. Второй этап проведут сами высшие учебные заведения, рассмотрев досье кандидатов. По итогам отбора будет создан список кандидатов согласно выделенной на страну квоте. Всего в России чуть более 450 вузов, которые принимают иностранных студентов по такой квоте правительства РФ.

На данный момент в России по квоте обучаются порядка 290 тысяч иностранных граждан. В соответствии с планами Министерства науки и высшего образования к 2025 году это количество планируется увеличить до 700 тысяч человек. В среднем конкурс среди иностранных абитуриентов составляет 6 человек на место, в некоторых вузах он может доходить до 10 человек.

В числе самых популярных университетов для иностранцев названы Санкт-Петербургский государственный университет, Российский университет дружбы народов, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Уральский федеральный университет и ряд других. Их студентами являются и граждане Кыргызстана. Всего сегодня в российских вузах занимаются около 16 тысяч молодых кыргызстанцев, более трети из них – на бюджете.