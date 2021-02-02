Погода
$ 84.77 - 84.92
€ 102.90 - 103.40

Кыргызстанцы смогут поступать в российские вузы с помощью интернета

37  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Стартовала приемная кампания для иностранных граждан в российские вузы. Возможность бесплатного обучение для таких молодых людей предоставляется по специальной квоте правительства РФ.

К началу очередной приемной кампании приурочено начало работы специального сервиса для абитуриентов из-за рубежа, которые хотят продолжить обучение в России. В федеральном агентстве "Россотрудничество", которое запустило этот ресурс, отметили, что он направлен на облегчение иностранным абитуриентам процесса подачи документов. И позволяет обеспечить полностью прозрачный процесс: от подачи заявки, проведения отбора до сопровождения, в том числе миграционного.

Впервые можно будет подать заявки в электронной форме на сайте государственной информационной системы "Образование в РФ для иностранцев" (ГИС ОРФИ). Он соединяет функции и единого портала для абитуриентов, и новостного ресурса с актуальными программами. Срок подачи – до 20 февраля 2021 года.

Отбор проводится в два тура. Первый этап осуществляется по месту жительства абитуриента, в представительствах Россотрудничества или посольствах. Второй этап проведут сами высшие учебные заведения, рассмотрев досье кандидатов. По итогам отбора будет создан список кандидатов согласно выделенной на страну квоте. Всего в России чуть более 450 вузов, которые принимают иностранных студентов по такой квоте правительства РФ.

На данный момент в России по квоте обучаются порядка 290 тысяч иностранных граждан. В соответствии с планами Министерства науки и высшего образования к 2025 году это количество планируется увеличить до 700 тысяч человек. В среднем конкурс среди иностранных абитуриентов составляет 6 человек на место, в некоторых вузах он может доходить до 10 человек.

В числе самых популярных университетов для иностранцев названы Санкт-Петербургский государственный университет, Российский университет дружбы народов, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Уральский федеральный университет и ряд других. Их студентами являются и граждане Кыргызстана. Всего сегодня в российских вузах занимаются около 16 тысяч молодых кыргызстанцев, более трети из них – на бюджете.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396877
Теги:
абитуриент, вуз, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  