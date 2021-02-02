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Мэр Токмока лоббирует интересы частного предпринимателя?

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- ВБ
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Мэр города Токмок Данияр Амангельдиев лоббирует интересы частного предпринимателя? По крайней мере такой вопрос возникает после ознакомления с представленными VB.KG документами, которые наводят на определенные размышления.

Некий предприниматель Серик Давлеткулов выигрывает аукцион в Токмоке на право пользования муниципальным участкам в целях рекламы. Самое же интересное, что он выдал доверенность представлять его интересы с правом пользования его счетом в банке Замиру Амангельдиеву, который по совместительству является и родным братом мэра Токмока Данияра Амангельдиева.


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URL: https://www.vb.kg/396879
Теги:
аукцион, Токмак, мэр, скандал
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