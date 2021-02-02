Сооронбай Жээнбеков отправился в Мекку по приглашению короля

Экс-президент КР Сооронбай Жээнбеков покинул Кыргызстан с целью совершения малого хаджа. Об этом сообщает его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

По ее словам, бывший глава государства с супругой намерены посетить Мекку.

- Он с супругой утром вылетел в Стамбул, а оттуда они отправятся в город Джидда, расположенного в Саудовской Аравии, - сказала она.

Также Стамалиева отметила, что экс-президент Сооронбай Жээнбеков был приглашен королем Саудовской Аравии.

- Эту поездку он запланировал еще в ноябре прошлого года. Приглашение пришло в феврале этого года. Через 10 дней он снова вернется в Бишкек, - добавила она.