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Сооронбай Жээнбеков отправился в Мекку по приглашению короля

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- Бакыт Басарбек
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Экс-президент КР Сооронбай Жээнбеков покинул Кыргызстан с целью совершения малого хаджа. Об этом сообщает его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

По ее словам, бывший глава государства с супругой намерены посетить Мекку.

- Он с супругой утром вылетел в Стамбул, а оттуда они отправятся в город Джидда, расположенного в Саудовской Аравии, - сказала она.

Также Стамалиева отметила, что экс-президент Сооронбай Жээнбеков был приглашен королем Саудовской Аравии.

- Эту поездку он запланировал еще в ноябре прошлого года. Приглашение пришло в феврале этого года. Через 10 дней он снова вернется в Бишкек, - добавила она.


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URL: https://www.vb.kg/396882
Теги:
Саудовская Аравия, Кыргызстан, семья, Сооронбай Жээнбеков
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