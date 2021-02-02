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По подозрению в коррупции задержан бывший глава Госагентства связи

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- Екатерина Улитина
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Задержан бывший глава Государственного агентсва связи при Госкомитете информационных технологий и связи КР Ч.Б. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Задержание прошло 1 февраля, бывшего чиновника подозревают в преступлении по статье "коррупция".

"Органы прокуратуры установили, что Ч.Б., в декабре 2016 года используя властные полномочия, с целью извлечения материальной выгоды, вступив в сговор с высокопоставленными чиновниками государственных органов и представителями коммерческой организации, выдал лицензию оператору связи на право использования радиочастотного спектра для оказания услуг электрической связи и передачи данных", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Стоимость лицензии составляла всего 1000 сомов, в то время как аналогичный радиочастотный ресурс в тот же период был реализован за 298 миллионов 803 тысячи сомов. В результате чего, государству был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные мероприятия. Задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Отметим, главой Госагентсва связи в 2016 году был Чингиз Бекташев.


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URL: https://www.vb.kg/396883
Теги:
Госагентство связи, задержание, коррупция, Кыргызстан
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