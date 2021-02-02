Комитет ЖК одобрил кандидатуру премьера и новый состав правительства

Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, регламенту и госустройству сегодня, 2 февраля, одобрил Улукбека Марипова в качестве премьер-министра. Также на заседании был утвержден новый кабинет министров.
Предлагаемый состав правительства:
- премьер-министр Улукбек Марипов
- первый вице-премьер-министр Артем Новиков
- министр экономики и финансов (вице-премьер) Улукбек Кармышаков
- руководитель аппарата правительства Жениш Асанкулов
- министр обороны Таалайбек Омуралиев
- министр иностранных дел Руслан Казакбаев
- министр юстиции Асель Чынбаева
- министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев
- министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев
- министр культуры, молодежи, информации и спорта Кайрат Иманалиев
- министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев
- министр внутренних дел Улан Ниязбеков
- министр транспорта, архитектуры и коммуникаций Гульмира Абдралиева
- министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев
- министр сельского, водного хозяйства и регионального развития Аскарбек Джаныбеков
- председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.
Отметим, кандидатуру главы правительства и его кабинет теперь должны утвердить депутаты на пленарном заседании.