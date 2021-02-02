Комитет ЖК одобрил кандидатуру премьера и новый состав правительства

Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, регламенту и госустройству сегодня, 2 февраля, одобрил Улукбека Марипова в качестве премьер-министра. Также на заседании был утвержден новый кабинет министров.

Предлагаемый состав правительства:

премьер-министр Улукбек Марипов первый вице-премьер-министр Артем Новиков министр экономики и финансов (вице-премьер) Улукбек Кармышаков руководитель аппарата правительства Жениш Асанкулов министр обороны Таалайбек Омуралиев министр иностранных дел Руслан Казакбаев министр юстиции Асель Чынбаева министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев министр культуры, молодежи, информации и спорта Кайрат Иманалиев министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев министр внутренних дел Улан Ниязбеков министр транспорта, архитектуры и коммуникаций Гульмира Абдралиева министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев министр сельского, водного хозяйства и регионального развития Аскарбек Джаныбеков председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.

Отметим, кандидатуру главы правительства и его кабинет теперь должны утвердить депутаты на пленарном заседании.