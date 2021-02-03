День подвига Акматши Тюменбаева отметили в Чок-Тале и Поддорье

Школы на родине Акматши Тюменбаева - в селе Чоктал Иссык-Кульской области и там где он совершил свой подвиг - в Поддорском районе Новгородской области стали побратимами. Соглашение о дружбе заключено во время встречи в режиме онлайн историков, представителей власти, учителей, школьников, юннармейцев, родственников Героев и поисковиков.

Напомним, 1 февраля 1944 года, Акматша Тюменбаев из Киргизской ССР и Яков Пилипенко с Украины закрыли собой амбразуру, заслонив от пуль своих товарищей. В итоге однополчане смогли выполнить приказ освободить от фашистов еще один населенный пункт в Поддорском районе Ленинградской (ныне Новгородской области).

В 2016 году представители движения "Наша Победа-Биздин Жениш" разработали, сделали и отвезли в Поддорье небольшой памятник. На открытии побывала делегация из Кыргызстана.

И тогда уже поразило, что историю об Акматше и Якове там помнят, а директор музея Светлана Михайловна Тихонова не просто помнила, а старалась провести расследование почему же не наградили солдат? Это расследование проводил и однополчанин героев Петр Панарин. Но приказ о награждении так и не удалось найти, а значит и наградить по закону нельзя. Возможно командир был убит и не успел заполнить бланки, или при бомбежке погиб почтальон. Но факт остается фактом, подвиг Тюменбаева и Пилипенко описан в газете воинской части, но документов нет.

Вызывает уважение, что поддорцы каждый год приводят малышей-школьников теперь к "нашему памятнику самопожертвования", рассказывают кто такой Акматша и Яков и почему на памятнике нарисованы кыргызская юрта и украинская хата. И это очень трогательно.

Инициатива о конференции в режиме онлайн и побратимстве двух школ вполне понятна. Общение должно продолжаться при любых обстоятельствах. Встречу открыла руководитель Поддорского краеведческого музея Елена Григорьева. Глава администрации Поддорского муниципального района Елена Викторовна Панина рассказала, что во время войны в Поддорье шли кровопролитные бои, но все родственники погибших могут быть спокойны - могилы защитников Родины всегда будет ухожены.

- Новгородская область сегодня работает по федеральной программе по паспортизации, о которой губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказывал президенту России Владимиру Путину. Программа помогает выявлять сотни новых имен ранее неизвестных, забытых солдат. Поддорцы готовы делиться информацией. - пояснила Елена Панина.

Внучка Акматши Тюменбаева – Наргиза и сноха героя - жена сына Талчынгул Акматшаева рассказали, что очень рады возможности увидеть поддорцев. Всех их, поддорцев, детишек, учителей, врачей в благодарность за память они пригласили в гости на отдых.

Школьники из Поддорья рассказали биографию Якова Пилипенко. У него не осталось никого из родных. Дети из школы с Чоктал - родины Акматши Тюменбаева - поведали о судьбе земляка: у солдата оставался один сын, у которого пото родилось семеро детей и много внуков. Правнуки Акматши Тюменбаева прочли на кыргызском языке стихи о подвигах, а школьники постарше продекламировали стихи на русском. Учитель русского языка СШ имени А. Тюменбаева пояснила участникам конференции, что их школа с кыргызским языком обучения, и поэтому дети изучают русский язык как предмет.

Во встрече принял участие Рыскулбек Исмаилов - племянник Героя Советского Союза, летчика-штурмовика Исмаилбека Таранчиева. Он говорил о том, что в их селе также помнят и чтут члена экипажа -Алексея Ткачева, напарника Исмаилбека Таранчиева. А также чтут подвиги Акматши Тюменбаева и Якова Пилипенко.

Директор Иссык-Кульского областного музея Чинара Сейдиматова рассказала, что в Караколе есть парк Победы, в котором в 2017 году открыт бюст Акматше Тюменбаеву. Она показала фотографии бюста, парка. И рассказала, что архив готов сканировать документы военного времени, и они собирают фото и документы военного и довоенного времени.

Также участниками встречи было озвучена обеспокоенность, что подвиг Акматши Тюменбаева и Якова Пилипенко не отмечен. И договорились, что вместе подумают, что можно сделать для исправления несправедливости.

На встрече подписано соглашение о побратимстве школ:" От побратимства подвига - к побратимству памяти". Уходить со встречи никто не хотел. Вспоминали как всех поразил запах иссык-кульских яблок, которые привезли наши земляки в Поддорье, и как шел дождь при открытии памятника.

В мероприятии приняли участие :заместитель главы администрации Игорь Иванов, директор Поддорской школы Светлана Никитина, отряд юннармейцев имени Ф. Гаврилова, участники детско-юношескгоо историко-культурного объединения "Земляки", а также руководитель Поддорского поискового отряда "Патриот" Саид Шамуратов.

PS. Сразу после встречи удалось выяснить, что родной брат Акматши Тюменбаева также погиб в Ленинградской - ныне Псковской области в селе Берязняки Островского района. -Совсем недалеко. И также в 1944 году, но только 7 марта. Еще двое его братьев - пока считаются пропавшими без вести