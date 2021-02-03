Почему Алмазбек Бейшеналиев держится за министерское кресло?

Все мы стали свидетелями активно развернувшейся накануне в социальных сетях информационной кампании в поддержку кандидатуры действующего министра образования и науки Алмазбека Бейшеналиева. Примечательно, что все это происходит в период формирования кабинета министров, начавшегося после официального вступления Садыра Жапарова в должность главы государства.

Вполне возможно, что "лоббисты" Бейшеналиева хорошо осведомлены о возможностях социальных сетей Интернета как информационной площадки по формированию нужного для себя общественного мнения и оказания давления на государственные кадровые решения. Как правило, данные технологии активно используются в США, где официально функционируют институты лоббистов, оказывающие за определенную оплату профессиональные услуги крупным политическим и коммерческим организациям по продвижению их проектов.

Но в отличие от западных пользователей, которые не скрывают свои цели, их "кыргызские аналоги" зачастую прикрываются пафосными заявлениями о реформах, благих намерениях помочь государству и так далее в этом духе.

Заблаговременную информационную поддержку кандидатуре главы Министерства образования еще до рассмотрения структуры Правительства в парламенте начали оказывать ата-мекеновцы Жанар Акаев и Наталья Никитенко, а также ряд ангажированных этой партией активистов и журналистов. При этом, указанная группа "лоббистов" вместо фактологических аргументов в поддержку Бейшеналиева, в своих постах в соцсети использовали примитивные заявления о якобы реформаторских качествах министра и его желаниях улучшить качество образования в стране.

Не вдаваясь в политические составляющие об идеологической направленности партии "Ата-Мекен" и якобы связях ее лидеров с заокеанскими "покровителями", о чем периодически пишут различные информационные ресурсы, наша редакция попыталась найти причину, по которой ее депутаты упорно поддерживают кандидатуру Алмазбека Бейшеналиева.

Так, по данным официального сайта ЖК КР парламентарии Жанар Акаев, Наталья Никитенко и другие выступили с законодательной инициативой по внесению изменений в Закон КР "Об образовании", согласно которой предлагается назначать руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций через конкурс, а также проводить каждые 5 лет их аттестацию.

В нашу редакцию обратились работники министерства образования, пожелавшие не раскрывать свои имена. По их словам, в рамках данной законодательной инициативы планируется принятие соответствующих документов, обязывающих всех директоров средних образовательных учреждений (а их по стране более 2 тысяч), проходить курсы по повышению квалификации на базе Американского университета в Центральной Азии.

При этом, повышать квалификацию директоров школ планируют за счет грантовых средств фонда "Сорос". Соответствующая договоренность уже принята сторонами, в тои числе руководством АУЦА. В связи с чем, в случае переизбрания Бейшеналиева министром образовании КР, ожидаются многомиллионные поступления от Джорджа Сороса.

В данном контексте вспоминается тот факт, что Алмазбек Бейшеналиев работу в госслужбе начинал в 2017 году в команде бывшего премьер-министра Сапара Исакова. До этого он работал в образовательных учреждениях США, Польши и так далее, читал лекции в университете Джона Хопкинса. В команде Исакова в этот же период работали Бермет Турсункулова, Гульнура Торалиева (в данный момент работают в АУЦА), Урмат Кабылова (ныне советник посла Великобритании в КР) и др.

Кроме этого, работники министерства посетовали, что на фоне громких заявлений политиков в социальных сетях в поддержку главы их ведомства, преследующего цели децентрализации системы образования в КР и снижения влияния госорганов в образовательные учреждения, не услышанными остаются профессиональные мнения многих деятелей данной сферы.

В любом случае продвижение Бейшеналиевым проектов в сфере образования, финансируемых западными международными организациями, сопровождающееся оказываемой со стороны депутатов партии "Ата-Мекен" поддержкой по его переизбранию на министерский пост, наталкивает на определенные мысли, в том числе, о возможных обязательствах перед "грантодателями". Невольно складывается впечатление, что глава Минобраза занимая высшую государственную должность в сфере образования, лоббирует инициативы определенных организаций, что противоречит национальным интересам нашей страны.