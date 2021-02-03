Фонд оздоровления трудящихся распределил средства между здравницами ФПК

1 февраля 2021 года состоялось заседание Совета ФПК под председательством председателя ФПК Сагына Бозгунбаева, на котором были избраны рабочие органы федерации профсоюзов (президиум, комиссии, рабочие группы и т.д). Об этом VB.KG сообщил глава организации Сагын Бозгумбаев.

Как отмечается, члены Совета ФПК рассмотрели вопросы, касающихся деятельности профсоюзных органов, в том числе в области оздоровления трудящихся, членов их семей, а также медицинских работников, работавших в красных зонах в период пандемии и нуждающихся в реабилитации своего здоровья.

- Принято постановление о распределении средств Фонда оздоровления трудящихся (ФОТ) из неиспользованных средств в последние месяцы 2020 года, которые были направлены в профсоюзные здравницы для осуществления оздоровления и отдыха трудящиеся на основании заявок от членских организаций ФПК. Также принято решение о целевом использовании средств ФОТ. Все вопросы выдачи заработной платы работникам санаторно-курортных учреждений теперь должны решаться руководителями здравниц на местах, - отметил глава ФПК.

Напомним, 25 декабря 2020 на Внеочередном съезде Федерации профсоюзов Кыргызстана председателем ФПК единогласно был избран Сагын Бозгунбаев.

26 января 2021 года Чуй-Бишкекское управление юстиции МЮ КР зарегистрировало его в качестве законного руководителя Федерации профсоюзов Кыргызстана.