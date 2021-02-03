Россия обновила рекорд по выданным мигрантам паспортам

В прошлом году российские паспорта получили более 650 тысяч иностранных граждан. Такие данные опубликовала международная аналитическая консалтинговая сеть FinExpertiza.

Проанализировав открытые сведения МВД, аналитики пришли к выводу, что в 2020 году власти России выдали рекордное количество документов граждан РФ. Прошлый рекорд был зафиксирован в 2005-м, тогда российские паспорта получили более полумиллиона иностранцев.

Чаще всего паспорта РФ выдавались эмигрантам из Украины. Из общего количества решений о приеме в российское гражданство 62,4 % касались украинцев, 9,7 % – таджикистанцев и 6,6 % – казахстанцев.

В прошлом году принять российское гражданство решили более сотни американцев и 203 гражданина Германии. В основном мигранты переезжали в Ростовскую область, которая граничит с Украиной, а также в Москву и Московскую область.

Авторы исследования отмечают, что в последние годы Россия пошла на смягчение миграционного законодательства. Ежегодно увеличивается число иностранцев, которые получают российские паспорта.

Отметим, ранее стало известно о рекордном снижении численности населения России.

Источник: lenta.ru