Взаимодействие между госорганами – важный шаг по борьбе с торговлей людьми

Проблема торговли людьми – это не только проблема Кыргызстана. Это общемировая проблема. Многие сталкиваются с таким злом. И здесь взаимодействие между государственными органами играет очень большую роль. Об этом VB.KG сообщил глава Программного офиса УНП ООН в Кыргызской Республике Андрей Селезнев.

Он отметил, что сегодняшнее мероприятие очень важно для Кыргызстана в целом.

- Подписание Меморандума дает возможность расширить взаимодействие между государственными органами и гражданским обществом в части оказания помощи жертвам торговли людьми, а также расследования таких уголовных дел. У нас 11 участников этого Меморандума, очень широкий спектр и большое поле для дальнейшего взаимодействия. Поэтому, для Кыргызстана это важная веха в сфере борьбы с торговлей людьми, - подчеркнул Андрей Селезнев.

Напомним, с целью улучшения межведомственного взаимодействия и сотрудничества при расследовании, уголовном преследовании в отношении дел, связанных с торговлей людьми, оказанию правовой помощи и построения системы защиты жертв торговли людьми, подписали Меморандум 11-ть организаций. Они представляют ключевые институты уголовного правосудия и их учебные центры, государственные органы, гражданское общество и международные организации в КР. Меморандум о партнерстве и сотрудничестве действует в рамках проектов, реализуемых Управлением ООН по наркотикам и преступности и Winrock International в КР в сфере противодействия торговле людьми.

Организации, подписавшие Меморандум: Генеральная прокуратура, Адвокатура Кыргызстана, Министерство Внутренних дел, Учебный центр адвокатов, Высшая школа правосудия при Верховном суде КР, Кыргызская ассоциация женщин судей, Информационно-консультационный центр Государственной службы миграции, Объединение юридических лиц "Ассоциация Юридических Клиник Кыргызстана", Объединение юридических лиц "Ассоциация кризисных центров", Общественный Благотворительный Фонд "Oasis" (Оэйсис), Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Winrock International в КР.