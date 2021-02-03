В Кыргызстане значительно подорожают табачные изделия

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики сообщает, что согласно ежегодному повышению ставки акциза на табачную продукцию, с января 2021 года установлены новые ставки акцизного налога табак. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Ежегодное повышение ставок акциза предусмотрено в целях защиты здоровья граждан страны от вредного воздействия табака, а также гармонизации ставок акцизов в рамках ЕАЭС.

Так, ставка акциза на сигареты с фильтром, сигареты без фильтра и папиросы увеличена с 1750 сомов до 2000 сомов за 1000 штук, с 1 января 2022 года эта сумма увеличится на 250 сомов.

Сумма акциза на сигариллы за 1000 штук в этом году будет составлять 1400 сомов вместо 1220 сомов в 2020 году, с 2022 года – 1610 сомов, сумма акциза на 1 штуку сигары увеличилась на 25 сомов по сравнению с прошлым годом и составила 175 сомов, в 2022 увеличится еще на 25 сомов.

Сумма налога на 1 килограмм табака и изделия с нагреваемым табаком в 2021 году составила 700 сомов, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 90 сомов, а с 1 января 2022 года составит 800 сомов.

Акциз на 1 миллилитр никотиносодержащей жидкости для электронных сигарет повышен с 1 сома до 1,25 сома, с 1 января 2022 года сумма составит 1,5 сомов.