Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 102.90 - 103.40

В Кыргызстане значительно подорожают табачные изделия

329  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики сообщает, что согласно ежегодному повышению ставки акциза на табачную продукцию, с января 2021 года установлены новые ставки акцизного налога табак. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Ежегодное повышение ставок акциза предусмотрено в целях защиты здоровья граждан страны от вредного воздействия табака, а также гармонизации ставок акцизов в рамках ЕАЭС.

Так, ставка акциза на сигареты с фильтром, сигареты без фильтра и папиросы увеличена с 1750 сомов до 2000 сомов за 1000 штук, с 1 января 2022 года эта сумма увеличится на 250 сомов.

Сумма акциза на сигариллы за 1000 штук в этом году будет составлять 1400 сомов вместо 1220 сомов в 2020 году, с 2022 года – 1610 сомов, сумма акциза на 1 штуку сигары увеличилась на 25 сомов по сравнению с прошлым годом и составила 175 сомов, в 2022 увеличится еще на 25 сомов.

Сумма налога на 1 килограмм табака и изделия с нагреваемым табаком в 2021 году составила 700 сомов, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 90 сомов, а с 1 января 2022 года составит 800 сомов.

Акциз на 1 миллилитр никотиносодержащей жидкости для электронных сигарет повышен с 1 сома до 1,25 сома, с 1 января 2022 года сумма составит 1,5 сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396900
Теги:
налоги, табак, Кыргызстан, акциз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  