Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 102.90 - 103.40

В Аламудунском районе отец подозревается в изнасиловании дочери

233  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В милицию села Пригородное Аламудунского района обратилась 19-летняя девушка. По словам, ее изнасиловал собственный отец. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

Как отмечается, 2 февраля 2021 года в органы внутренних дел с заявлением обратилась местная жительница села Пригородное С.Д., 2002 года рождения о принятии мер в отношении своего отца.

- Заявительница пояснила, что 1 февраля текущего года примерно в 17:00 часов ее отец изнасиловал ее. Она девушка рассказала об этом пришедшей матери, и они обратились в органы внутренних дел. Кроме того, заявительница добавила, что это не первое насилие со стороны отца. Первый раз это случилось еще 2019 году в возрасте 17 лет, - говорится в информации.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан Т.И., 1984 года рождения. Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьёй 161 (Изнасилование) УК КР.

- Сотрудниками милиции установлено, что мужчина в середине января месяце приехал из России и проживал по указанному адресу со своей семьей. В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания ГУВД города Бишкек. Назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается, - добавли в ГУВД Чуйской области.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396901
Теги:
Аламудунский район, изнасилование, Чуйская область, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  