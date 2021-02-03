В Аламудунском районе отец подозревается в изнасиловании дочери

В милицию села Пригородное Аламудунского района обратилась 19-летняя девушка. По словам, ее изнасиловал собственный отец. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

Как отмечается, 2 февраля 2021 года в органы внутренних дел с заявлением обратилась местная жительница села Пригородное С.Д., 2002 года рождения о принятии мер в отношении своего отца.

- Заявительница пояснила, что 1 февраля текущего года примерно в 17:00 часов ее отец изнасиловал ее. Она девушка рассказала об этом пришедшей матери, и они обратились в органы внутренних дел. Кроме того, заявительница добавила, что это не первое насилие со стороны отца. Первый раз это случилось еще 2019 году в возрасте 17 лет, - говорится в информации.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан Т.И., 1984 года рождения. Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьёй 161 (Изнасилование) УК КР.

- Сотрудниками милиции установлено, что мужчина в середине января месяце приехал из России и проживал по указанному адресу со своей семьей. В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания ГУВД города Бишкек. Назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается, - добавли в ГУВД Чуйской области.