Новый состав правительства беспроигрышный вариант для Садыра Жапарова

Состав правительства, который предлагается для утверждения - беспроигрышный вариант для Садыра Жапарова. Даже несмотря на то, что скорее всего в ближайшие три месяца кабинет министров дискредитирует себя. Таким мнением с VB.KG поделился политолог Марс Сариев.

Эксперт уверен, что при выборе кандидатов на посты в кабинет министров, Садыр Жапаров применяет технологию политического маневрирования. Это касается как кабинета, который был сформирован в октябре, так и того состава, который утверждают в эти дни.

- В октябре в кабинет министров позвали людей, активно участвовавших в октябрьских событиях. Условно их можно назвать "революционерами". То, что с Садыром Жапаровым стали работать такие политики как Эльвира Сурабалдиева и Тилек Токтогазиев с одной стороны успокоило и даже деморализовало гражданское сообщество. С другой стороны это показало западным партнером, что Садыр Жапаров готов сотрудничать, и в его систему возможно интегрировать либерально настроенных руководителей. Однако, эти назначения не понравились старой политической элите Кыргызстана. Они насторожено отнеслись в целом к октябрьским событиям, и вероятно затаились, чтобы нанести ответный удар, - говорит Марс Сариев.

Новый состав правительства, который в эти дни проходит процедуру согласования, как раз и призван успокоить старую элиту. Революционеры, которых привели в правительство пару месяцев назад, теперь остались за бортом. А на министерские посты назначают людей, которые давно работают в госуправлении и хорошо известны политиком старой гвардии. Такой шаг должен нейтрализовать недовольство старой элиты.

- Предлагаемый состав - беспроигрышный вариант, у них есть всего лишь 100 дней, а потом проведут референдум. Что они успеют сделать за это время? За три месяца этот кабинет скорее всего дискредитирует себя. И это станет хорошим поводом "слить" старую элиту, которая 30 лет не отпускала власть из своих рук. Но даже, если этого не случится и этот состав правительства за три месяца совершит "экономическое чудо", Садыр Жапаров все-равно останется в выигрыше, - продолжил политолог.

Марс Сариев уверен, что сейчас президент ставит перед собой задачу сформировать новую политическую элиту, которая будет относиться к нему более или менее лояльно. Такими людьми могут стать Максат Мамытканов, Сыймык Жапыкеев и другие. Освободившись от чиновничьих кресел и обязанностей, они смогут консолидировать силы перед выборами и попасть в новый созыв Жогорку Кенеша.

Политолог считает, что нынешнюю реформу госуправления и состав правительства пока не стоит воспринимать как нечто постоянное. Впереди будут выборы, изменение Конституции, и следующие реформы.