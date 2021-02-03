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"Централизация - это не оптимизация, а ухудшение качества госуслуг"

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- Виктория Гунгер
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Важно понять очень простую вещь - каждый госорган выполняет ту или иную функцию государства. И он ее выполняет для нас, для людей. Они обязаны нас обслуживать, защищать, помогать, опекать и т.д. Они существуют не сами по себе, а для нас. Об этом написала на своей странице в Facebook экс-кандидат в президенты КР Клара Сооронкулова.

Она отметила, что оптимизация - это прежде всего улучшение качества госуслуг.

- Что даст простому человеку ГРС в составе МВД? Система органов внутренних дел и без ГРС громоздкая структура. Там надо не объединять, а разъединять. Например, патрульную милицию подчинить органам МСУ, и тем самым обеспечить их подконтрольность местному сообществу. ГРС как самостоятельную службу необходимо сохранить и услуги все цифровизировать. Вчера например, 3 часа в маленьком тесном ЦОНе стояла в очереди, чтобы получить услугу, которая заняла 10 минут. Минздрав надо не укрупнять, а наоборот децентрализовать. Например, вывести из ее структуры санэпиднадзора, - пояснила лидер "Реформы".

Неужели во всем Правительстве нет ни одного человека который может объяснить, что централизация - это не оптимизация, а напротив ухудшение качества госуслуг и высокие коррупционные риски, задалась вопросом Клара Сооронкулова.


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URL: https://www.vb.kg/396905
Теги:
правительство, структура правительства, Кыргызстан, Клара Сооронкулова
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