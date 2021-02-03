В СНГ появится специальный центр против финансирования терроризма

Приоритетные задачи сотрудничества рассмотрены на 16-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств СНГ (СРПФР). Оно прошло 2 февраля в режиме видеоконференцсвязи под председательством главы этого Совета, директора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) Юрия Чиханчина.

Участие в заседании, по информации Росфинмониторинга, приняли делегации соответствующих ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, делегацию Кыргызстана возглавил председатель Государственной службы финансовой разведки при правительстве КР Гуламжан Анарбаев. Среди приглашенных также были представители органов отраслевого сотрудничества Содружества, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга и секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Собравшиеся проанализировали выполнения решений предыдущих заседаний Совета, программ сотрудничества в сфере безопасности, обсудили меры, принимаемые в государствах Содружества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Кроме того, рассмотрена и одобрена деятельность трех рабочих групп: по противодействию финансированию терроризма, по оценке рисков и угроз в сфере предотвращения легализации преступных доходов и финансирования терроризма и разработке процедур по управлению рисками с целью их ограничения, по созданию Системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств СНГ "СиНерГия".

Как отметил заместитель директора Росфинмониторинга О.В. Крылов, в условиях распространения коронавирусной инфекции финансовой разведке пришлось в значительной мере скорректировать методы своей работы, начиная от получения первичной информации от частного сектора и заканчивая взаимодействием с правоохранительными и иными государственными органами.

"Мы понимали, что пандемия может рассматриваться преступными кругами, как возможность "половить рыбку в мутной воде", организовать хищения бюджетных средств, установить неформальные каналы переброски денег, в том числе, и межграничные и другие незаконные проявления. В этой связи Росфинмониторингом и Банком России были разработаны и введены специальные требования к службам комплаенс (действие в соответствии с запросом или указанием – VB.KG) для выявления сомнительных финансовых операций. Представление сведений об операциях, основаниями для которых являлись ссылки на пандемию осуществлялось по отдельному коду. Это позволило в кратчайшие сроки реагировать на такие операции, принимать решение о взаимодействии с правоохранительными органами", -проинформировал Крылов.

Опыт российской финразведки был затем использован в исследовании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и ЕАГ о влиянии пандемии на незаконные финансовые потоки.

Также на заседании рассмотрены вопросы противодействия криминогенному поведению в криптовалютной среде, результаты реализации регулярной операции СРПФР по выявлению лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций (условное наименование "Барьер"), итоги завершившейся операции "Млечный путь" (ее цель – анализ трансграничных финансовых потоков и выявление профессиональной инфраструктуры, создаваемой в целях управления денежными средствами клиентов, в число которых входят организованные преступные группы и террористические организации).

Речь шла и о создании Международного центра оценки рисков и финансирования терроризма (МЦОР), концепция которого одобрена решением СРПФР в ноябре 2019 года. Центр будет представлять собой инфраструктуру, обеспечивающую обмен данными и электронными документами между субъектами электронного взаимодействия.

Члены Совета утвердили план своей работы на ближайшие два года. Срок и место проведения очередного заседания решено согласовать в рабочем порядке с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) была создана в 2004 году и призвана играть важную роль в снижении угрозы международного терроризма, обеспечении прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств, их дальнейшей интеграции в международную инфраструктуру борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В эту группу входят Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, статус наблюдателя при ней имеют 16 стран и 23 международные организации. Сама ЕАГ является ассоциированным членом Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), включающей сегодня 40 ведущих государств мира.

Кыргызстан является активным участником ЕАГ с момента ее создания и успешно взаимодействует в рамках нее со странами-партнерами. Так, в ходе состоявшейся в прошлом году встрече с президентом РФ Владимиром Путиным директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что финансовые разведки России и Кыргызстана в рамках совместной работы арестовали уже 2 миллиарда рублей. Кроме того, благодаря такому сотрудничеству незаконный вывод средств из РФ в КР был сокращен в семь раз.

Ранее Чиханчин уже рассказывал об успешном взаимодействии России с государствами ЕАГ, включая Кыргызстан, в плане выявления на ее территории ячеек международных террористических центров, террористов, воевавших в Сирии, финансовых структур, который оказывает содействие терроризму и зарабатывает на нем. "Очень хорошо поработал Кыргызстан, у них выявлено около 500 человек, имеющих отношение к ИГИЛ. Десятки уголовных дел. И несколько дел мы ведём сегодня с ФСБ, с Кыргызстаном. Это лица, которые оказались на территории России. Мы здесь очень плотно работаем", - отмечал тогда глава финансовой разведки РФ.