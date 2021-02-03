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"Как после бомбежки". Бишкекчане просят залатать метровую яму на дороге

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- Виктория Гунгер
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На улице Гоголя между Киевской и Токтогула образовалась яма на асфальте глубиной почти 1 метр. Рвутся колёса машин. Прошу соответствующие службы устранить проблему. Об этом в соцсетях написал бишкекчанин Эльдар Шабданов.

Возмущены состояние столичных дорог и другие кыргызстанцы:

"Два раза об такие ямы колеса рвало"

"Я вчера в последний момент ее заметила".

"А у нас вообще дорога как после бомбежки... уже который год капитальный ремонт обещают…, ну прям пяткой в грудь колотят! Только видимо "Жукейку" никогда ремонтировать не будут..."

Бишкекчане все же надеются, что в мэрии обратят внимание на злополучные участки дорог и, наконец, залатают огромные дыры в асфальте.


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URL: https://www.vb.kg/396908
Теги:
дороги, Бишкек, Кыргызстан, мэр, ремонт дорог, мэрия
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