"Как после бомбежки". Бишкекчане просят залатать метровую яму на дороге

На улице Гоголя между Киевской и Токтогула образовалась яма на асфальте глубиной почти 1 метр. Рвутся колёса машин. Прошу соответствующие службы устранить проблему. Об этом в соцсетях написал бишкекчанин Эльдар Шабданов.

Возмущены состояние столичных дорог и другие кыргызстанцы:

"Два раза об такие ямы колеса рвало"

"Я вчера в последний момент ее заметила".

"А у нас вообще дорога как после бомбежки... уже который год капитальный ремонт обещают…, ну прям пяткой в грудь колотят! Только видимо "Жукейку" никогда ремонтировать не будут..."

Бишкекчане все же надеются, что в мэрии обратят внимание на злополучные участки дорог и, наконец, залатают огромные дыры в асфальте.