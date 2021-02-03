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Вузы Кыргызстана войдут в консорциум электронных библиотек СНГ

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- Евгений Денисенко
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Россией инициировано создание консорциума электронных библиотек для университетов СНГ. Его цель - собрать в единый фонд образовательную литературу, доступную всем участникам Содружества.

Некоммерческий проект "Консорциум СЭБ" (Сеть электронных библиотек) запущен компанией "Электронно-библиотечная система Лань" ("ЭБС Лань", Санкт-Петербург. И позволит, по информации Исполкома СНГ, бесплатно расширить электронные библиотеки. Уже сейчас в нем, сообщает директор "ЭБС Лань" Александр Никифоров, участвуют более 250 высших учебных заведений России и стран СНГ.

"Среди них - крупнейшие федеральные, национальные исследовательские, опорные вузы. Всего в проекте на данный момент уже 32 тысячи учебников, пособий и научных изданий по всем дисциплинам и направлениям подготовки, доступ к которым получают все участники", - говорит Никифоров.

Участие в проекте, подчеркивает он, позволяет вузам бесплатно увеличивать свои библиотечные фонды, выполнять государственные требования книгообеспеченности, оптимизировать затраты на комплектование книжных фондов. А также - развивать сетевые формы взаимодействия, которые выходят на первый план в условиях пандемии и дистанционного формата работы университетов.

"Наш консорциум позволяет участникам проекта получать непрофильную литературу бесплатно, а освободившиеся средства направлять на приобретение специализированной литературы, в которой ранее вузы были вынуждены себе отказывать. Судя по цифрам, проект уже поддержала треть вузов России, я думаю, что к концу 2021 года не менее половины университетов страны войдут в объединение", - заявил директор "ЭБС Лань".

Эта компания (подразделение издательского дома "Лань", Санкт-Петербург) является разработчиком и поставщиком образовательных IT-решений. На данный момент "ЭБС Лань" объединяет продукцию более 400 издательств (свыше 106 тысяч книг).


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URL: https://www.vb.kg/396909
Теги:
библиотека, образование, Россия, Кыргызстан
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