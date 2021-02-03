Алиджан Ибрагимов – искренний друг и яркий представитель бизнеса ЦА

Сегодня на 67-м году жизни скоропостижно скончался наш друг, крупнейший предприниматель, известный меценат, почетный гражданин города Токмок Ибрагимов Алиджан Рахманович.

Алиджан Ибрагимов есть и останется в нашей памяти как родной токмакчанин, который совершил невозможное – являясь выходцем из простой рабочей семьи, переселившейся в кыргызстанский город Токмок из Узбекистана, он дошел до богатейшего предпринимателя в Казахстане с мировым именем в списке Forbes.

Токмок для Алиджана был родным домом, а Кыргызстан – святой родиной. Помощь своим соотечественникам он считал своим долгом, помогал он бескорыстно и постоянно тысячам людей, строил мечети, обеспечивал необходимым больницы, поддерживал малоимущие семьи, на протяжении 15 лет ежегодно уделял особое внимание и оказывал финансовую помощь ветеранам Великой Отечественной Войны и труженикам тыла. Эта искренняя помощь почетного гражданина Токмока не будет забыта никогда.

Он жил с заботой о людях, благотворительность была важной частью его жизни.

Наш друг Алиджан был любящим мужем и примерным отцом четверых детей. Дружба с ним всегда была полна интеллектуальных бесед и искренних сопереживаний. Он останется для нас примером надежного, честного и внимательного друга, которого невозможно забыть.

История предпринимательства Алиджана Ибрагимова показывает, что человеку открыты все двери, если он целеустремлен, трудолюбив и искренен. Мы уверены, его имя займёт свое достойное место не только на почетных страницах основанных им компаний, но и в истории центральноазиатских государств, а также в учебниках и книгах по управлению бизнесом.

Светлая память об Алиджане Ибрагимове навсегда останется в истории и наших сердцах. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким, разделяем с ними боль и горечь невосполнимой утраты.

Похороны Алиджана Ибрагимова состоятся 4 февраля 2021 года в 14:00 в городе Токмок, улица Киргизия №142.