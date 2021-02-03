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В России намерены усилить контроль за въездом мигрантов из стран ЕАЭС

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- Евгений Денисенко
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Правительство РФ выступило с инициативой усилить контроль за въездом в Россию тех граждан, кому не требуется виза, прежде всего, из государств-членов ЕАЭС. Это предусматривается предлагаемыми изменениями в законы о правовом положении иностранных граждан в России и о государственной дактилоскопической регистрации в ней.

Соответствующий законопроект уже опубликован на Федеральном портале проектов правовых актов. Предполагается добавить положения, "обеспечивающие прохождение обязательной дактилоскопической регистрации, фотографирования и последующей биометрической идентификации, а также медицинского освидетельствования иностранных граждан, прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы, и находящихся на территории Российской Федерации длительный срок (более 90 дней суммарно в течение календарного года)".

То есть, тем, кто приезжает в Россию надолго, в частности, с целью работы здесь, придется сдать отпечатки пальцев, сфотографироваться и пройти медицинский осмотр. Сделать эти процедуры нужно будет в течение 30 дней после прибытия.

Данные меры продиктованы необходимостью минимизировать риск завоза опасных болезней. Кроме того, отсутствие идентификации по биометрическим данным затрудняет поиск иностранных граждан на территории РФ, находящихся в розыске.

"Все, кто планирует оставаться в России более трёх месяцев, должны проходить обязательное медицинское освидетельствование. Сегодня это необходимое условие, учитывая ситуацию с распространением коронавируса и других опасных инфекций", - подчеркнул на заседании правительства РФ его глава Михаил Мишустин.

"Изменения коснутся тех, кто приезжает из стран Евразийского экономического союза. В прошлом году на территории нашей страны находилось порядка 2,5 миллиона граждан этих государств", - отметил премьер-министр.

В правительстве РФ сейчас прорабатывается ряд других инициатив в сфере миграционного законодательства. Так, предлагается узаконить следующую норму: "Срок временного пребывания трудового мигранта определяется сроком действия трудового договора или гражданско-правового договора, заключенного трудовым мигрантом с работодателем или заказчиком работ (услуг), и продлевается на срок его действия".

Напомним, что в декабре прошлого года кабмин РФ уже внес в Государственную Думу законопроект о создании реестра результатов медосмотров трудовых мигрантов на опасные инфекционные заболевания и ВИЧ. Предполагается создание федеральной информационной системы, которая будет содержать информацию о результатах медосмотров. Проводить их смогут только государственные и муниципальные медицинские организации.


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URL: https://www.vb.kg/396911
Теги:
миграция, Россия, ЕАЭС
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