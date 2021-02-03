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Журналист и историк стал советником президента

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- Мария Стрельцова
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Президент Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Койчиев Арслан Капайович назначен советником Президента КР.

Арслану Койчиеву 56 лет. Он родился в селе Токтогул Токтогульского района Джалал-Абадской области. Окончил исторический факультет Кыргызского Государственного университета, а также школу Востоковедения и Африки Лондонского Университета в г. Лондон. Кандидат исторических наук, член Общества историков Кыргызстана. Владеет кыргызским, русским, английским языками.

Работал журналистом в газете "Кутбилим", радио "Азаттык". С 1996 по 2010 год был продюсером кыргызской редакции Всемирной Службы радио Би-Би-Си.

Автор нескольких литературных произведений на тему истории кыргызов. Наиболее известной из них является книга "Мисмилдирик" (Беделдеги каргыш), в которой описывается трагическая судьба кыргызов во время восстания 1916 года.


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URL: https://www.vb.kg/396917
Теги:
назначение, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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