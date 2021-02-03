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Нападение на милиционеров в Кара-Кульдже. Задержан подозреваемый

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 3 февраля, задержан подозреваемый в вооруженном нападении на сотрудников милиции в Кара-Кульджинском районе Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В целях раскрытия данного преступления была своевременно создана следственно-оперативная группа, состоящая из из числа опытных сотрудников РОВД и УВД Ошской области. В ходе предварительного расследования сотрудники органов внутренних дел установили подозреваемого в совершении вооруженного нападении на милиционеров – им оказался 46-летний У.А., проживающий в одном из сел Кара-Кульджинского района", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Подозреваемый уже дал признательные показания.

"По его словам, он много лет назад имел личные разногласия с некоторыми сотрудниками милиции. По предварительным данным, выстрел в сотрудников милиции был произведен из незаконно хранящего огнестрельного оружия. После этого злоумышленник спрятал ствол оружия в своем доме, а приклад и одежду, которую он носил в тот день, сжег в печи", - сообщили в МВД.

Сотрудниками Кара-Кульджинского РОВД изъяты вещественные доказательства - ствол огнестрельного оружия, спрятанный в трубе (столб для ворот).

Напомним, 13 января неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников местного РОВД. В результате нападения ранения получили сотрудник.

13 января неизвестным лицом было совершено нападение с применением отдела по делам несовершеннолетних и следователь ОВД.


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URL: https://www.vb.kg/396918
Теги:
МВД, Ошская область, разбой
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