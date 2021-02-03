Мигрантов в Москве призвали воздержаться от участия в митингах

Мигрантов, находящихся на территории РФ, призвали не принимать участие митингах и любых других несанкционированных мероприятиях. С таким обращением к иностранным гражданам выступила Федерация мигрантов России.

Этот призыв организация разместила от имени президента ФМР Вадима Коженова на своем сайте. "Помните, что присутствие на митинге для мигрантов может обернуться такими последствиями, как задержание и дальнейшая депортация с территории России", - предупредил Вадим Коженов.

Напомним, что 23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других российских городов проходили митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Попытка стихийных выступлений была предпринята в обеих столицах и вечером 2 февраля, после оглашения решения суда по делу против Навального. В ходе заседания был рассмотрен вопрос о замене ему условного срока на реальный. Московский городской суд приговорил оппозиционера к 3,5 года заключения и штрафу в 500 тысяч рублей. С учетом домашнего ареста продолжительностью около года Алексею Навальному предстоит провести в колонии общего режима 2,8 года.

В общественных организациях кыргызской диаспоры отметили, что регулярно напоминают соотечественникам о недопустимости участия в каких-либо несанкционированных акциях, в связи с теми или иными событиями что в России, что в Кыргызстане. Также подчеркивается необходимость вести себя строго в соответствии с требованиями российского законодательства, в нештатных ситуациях обращаться в дипучреждения КР в РФ.

Так, в одной из таких ситуаций оказался в 2019 году 20–летний уроженец Ноокатского района Кыргызстана Дилмурат Тойчу уулу, работавший штукатуром на реконструкции Политехнического музея в Москве. Он возвращался после рабочего дня домой через тот район, где проходил несанкционированный митинг и случайно оказался в числе задержанных.

Мигранту предъявили обвинение в нарушении порядка, установленного для публичного мероприятия. Однако в его дело вмешались московские правозащитники, кыргызские дипломаты. На суде второй инстанции, а это был Мосгорсуд, ему обеспечили общественную защиту, посольство КР в РФ предоставило переводчика, поскольку подсудимый плохо владел русским языком. Защитники смогли доказать нестыковку в показаниях полицейских. В результате Мосгорсуд счел недоказанными обстоятельства, на основании которых районный суд назначил кыргызстанцу штраф в 10 тысяч рублей, и отменил денежный начет.