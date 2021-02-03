Оптимизация правительства. Рядовых чиновников сокращать не будут

Рядовых чиновников, начальников отделов и сотрудников не будут сокращать в ходе оптимизации структуры правительства. Об этом сегодня, 3 февраля в ходе заседания Жогорку Кенеша сообщил кандидат на пост премьер-министра Улукбек Марипов.

Марипов сообщил, что руководителей среднего звена и рядовых сотрудников не будут сокращать.

- Мы понимаем, что у этих людей есть семьи и нельзя их просто уволить, - сказал Марипов.

Напомним, сегодня в ЖК депутаты рассматривают кандидатуру Улукбека Марипова на пост премьер-министра. Он предлагает сократить число министерств и ведомств с 28 до 12. Многие депутаты критично отнеслись к предложению объединить госструктуры. Депутат Наталья Никитенко заявила, что у претендента на премьерский пост нет конкретной программы и сроков ее реализации.

Отметим, в Кыргызстане насчитывается около 20 тысяч госслужащих.